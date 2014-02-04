Украина занимает третье место по количеству заявлений, поданных в Евросуд по правам человека

Об этом говорится в обнародованных 30 января 2014 года статистических данных о деятельности ЕСПЧ в 2013 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Сообщается, что по состоянию на 31 декабря в 2013 г. на рассмотрении Европейского суда находилось 13 тыс. 284 заявления, поданные против Украины, что составляет 13,3% от общего количества заявлений в Суде (почти 100 тыс.). Наше государство занимает третье место по количеству заявлений, которые находятся на рассмотрении суда, после России и Италии.

В 2013 г. Евросуд в целом рассмотрел 10 тыс. 330 заявлений относительно Украины. При этом лишь 2% этих заявлений признаны приемлемыми, то есть такими, которые могут быть рассмотрены по существу. Соответственно, 98% заявлений были признаны неприемлемыми или изъяты из реестра дел.

Вместе с тем, в прошлом году на рассмотрение Суда поступило 13 тыс. 152 новых заявлений против Украины.

В 2013 году Европейский суд принял 916 решений по существу по 3 тыс. 659 заявлениям. Почти половина этих решений касалась пяти государств – членов Совета Европы: России (129), Турции (124), Румынии (88), Украины (69) и Венгрии (41).

При этом, хотя количество решений по существу, принятых Европейским судом относительно Украины в 2013 году, меньше по сравнению с прошлыми годами, эти 69 решений касаются 2 тыс. 281 заявления, то есть 62% всех заявлений, по которым были приняты решения по существу. Это связано с тем, что Европейский суд по правам человека объединил подавляющее количество упомянутых заявлений в ряд дел (речь идет о десятках заявлений в одном деле).

Наибольшее количество заявлений против Украины, по которым в 2013 году были приняты решения по существу, касается системной проблемы невыполнения (длительного невыполнения) решений национальных судов, что является нарушением части первой статьи 6 и статьи 13 Конвенции, статьи 1 Протокола №1 к Конвенции. Ведь, по мнению Европейского суда по правам человека, после принятия пилотного решения «Юрий Николаевич Иванов против Украины» наше государство так и не смогло ввести эффективных средств юридической защиты или сочетания таких средств, которые способны обеспечить адекватное и достаточное возмещение за невыполнение или несвоевременное выполнение решений национальных судов в соответствии с принципами Конвенции и практики Суда. По 15 делам Европейский суд признал нарушение Украиной части 1 статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд) в части невыполнения решений национальных судов (речь идет о делах, в которых объединены десятки заявлений). Например, по делу «Цыбулько и другие против Украины», в котором решение по существу принято 20 июня 2013 г., объединено 250 заявлений.

Кроме того, Европейский суд констатировал 28 нарушений Украиной права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Конвенции), 4 нарушения права на жизнь и 8 нарушений права на эффективное расследование фактов смерти лиц (статья 2 Конвенции), 23 нарушения права на запрещение нечеловеческого или унижающего достоинство поведение и 3 – права на запрещение истязания (ст.3 Конвенции), а также 10 нарушений права на эффективное расследование фактов применения нечеловеческого или унижающих достоинство поведения и истязаний (ст.3 Конвенции в процессуальном аспекте), 20 – права на эффективное средство юридической защиты (статья 13 Конвенции), 20 – права на защиту права собственности (статья 1 Протокола №1 к Конвенции), 19 – права на справедливый суд (статья 6 Конвенции), 11 – права на рассмотрение дела судом в разумные сроки (статья 6 Конвенции), 7 – права на уважение к частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции), 2 – права на свободу собраний и объединения (статья 11 Конвенции) и 1 – права на запрещение дискриминации (статья 14 Конвенции).