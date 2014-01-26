В Чернигове напротив ОГА возвели баррикады

Также там установлена военная палатка.

Как передает корреспондент УНИАН, на 8 часов утра в лагере находилось несколько десятков человек, они грелись возле бочки с огнем.

"Ночью дежурило около 30 человек, ночь прошла спокойно. На здание ОГА транслировали видео о деятельности Захарченко и Януковича", - сообщил один из участников Евромайдана. Также вечером участники акции вспоминали погибших на Грушевского активистов Евромайдана. Возле баррикады выложен крест из лампадок перед фотографией погибшего Сергея Нигояна.

Читайте такжеВ Чернигове митингующие прорвались в здание ОГАНа площади и прилегающих улицах присутствуют милиционеры, но сейчас их намного меньше, чем вчера.

Сегодня о 12:00 на Красной площади Чернигова состоится собрание Черниговского областного народного совета, на которое приглашены оппозиционные депутаты местных советов всех уровней.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Чернигове участники акции протеста выломали двери входа в облгосадминистрацию со стороны Департамента экономического развития на первом этаже. Митингующие также разбили несколько окон. Милиция применила против них слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

По факту покушения на захват здания Черниговской ОГА следственный отдел УМВД Украины в Черниговской области открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

Черниговская милиция заявила о 10 пострадавших милиционерах во время штурма здания ОГА.

Шестерых участников штурма ОГА сначала на автозаке доставили в участок милиции, где взяли их персональные данные, а затем вернули во двор ОГА и отпустили.