Правоохранители под крики "Ганьба!" вышли из Украинского дома

По словам журналиста Espreso.TV, правоохранители покинули здание через боковой вход, при этом митингующие не проявляли к ним никакой агрессии. Наблюдая, как сотрудники МВД покидали здание, люди выкрикивали в их сторону "Ганьба".

Далее бойцы "Беркута" повели милиционеров в сторону Михайловской площади.

Читайте такжеВ Украинском доме бойцы ВВ говорят, что руководители их не пускаютСообщается, что эти правоохранители, вероятно, ППС Киева и Одессы, сообщает ТСН.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью митингующие штурмовали Украинский дом.