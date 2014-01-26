Правоохранители под крики "Ганьба!" вышли из Украинского дома
03:44, 26 января 2014Политика
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Около 200 сотрудников МВД покинули Украинский дом. Они вышли сквозь выход через одну из боковых стеклянных витрин.
Правоохранители выходят из Украинского дома / Кадр: Espreso.TV
По словам журналиста Espreso.TV, правоохранители покинули здание через боковой вход, при этом митингующие не проявляли к ним никакой агрессии. Наблюдая, как сотрудники МВД покидали здание, люди выкрикивали в их сторону "Ганьба".
Далее бойцы "Беркута" повели милиционеров в сторону Михайловской площади.
Читайте такжеВ Украинском доме бойцы ВВ говорят, что руководители их не пускаютСообщается, что эти правоохранители, вероятно, ППС Киева и Одессы, сообщает ТСН.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью митингующие штурмовали Украинский дом.
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