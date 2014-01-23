В Киеве действует криминальная структура, которая под прикрытием правоохранителей похищает людей - Ярема

22:48, 23 января 2014
Политика
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В Киеве действует криминальная структура, которая под прикрытием правоохранителей похищает людей и совершает другие преступления.

Об этом сегодня сообщил в эфире Еспресо.тв бывший начальник ГУМВД Украины в г. Киеве Виталий Ярема.

”Есть криминальная структура, которая насчитывает около двухсот мужчин, которая под прикрытием милиции совершает противоправные действия... В том числе похищает людей”, - сказал Ярема.

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