В Киеве действует криминальная структура, которая под прикрытием правоохранителей похищает людей - Ярема
22:48, 23 января 2014Политика
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В Киеве действует криминальная структура, которая под прикрытием правоохранителей похищает людей и совершает другие преступления.
Об этом сегодня сообщил в эфире Еспресо.тв бывший начальник ГУМВД Украины в г. Киеве Виталий Ярема.
”Есть криминальная структура, которая насчитывает около двухсот мужчин, которая под прикрытием милиции совершает противоправные действия... В том числе похищает людей”, - сказал Ярема.
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