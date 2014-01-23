Протестующие построили новую катапульту

09:57, 23 января 2014
Политика
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Протестующие, которые сейчас находятся на Грушевского, построили еще одну катапульту - более эффективную

Мітингарі побудували нову катапульту / REUTERS

Об этом сообщил корреспондент Еспресо.TV. 

Он отметил, что новая катапульта значительно меньше, чем та, которую накануне разрушили бойцы МВД. Новое сооружение больше похоже на рогатку, она более удобна в применении и более эффективна. 

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