Протестующие построили новую катапульту
09:57, 23 января 2014Политика
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Протестующие, которые сейчас находятся на Грушевского, построили еще одну катапульту - более эффективную
Митингующие построили новую катапульту / REUTERS
Об этом сообщил корреспондент Еспресо.TV.
Он отметил, что новая катапульта значительно меньше, чем та, которую накануне разрушили бойцы МВД. Новое сооружение больше похоже на рогатку, она более удобна в применении и более эффективна.
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