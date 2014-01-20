В полночь "законы 16 января" вступят в силу - Яворивский

21:48, 20 января 2014
Политика
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"Законы диктатуры" напечатаны несмотря на обещание Виктора Януковича не печатать их, пока будут продолжаться переговоры

Голос Украины со скандальными законами

Об этом сказал народный депутат фракции «Батькивщина» Владимир Яворивский.

Как сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина", Яворивский вместе с другими народными депутатами от оппозиции пытался заблокировать работу типографии, где печатаются газеты "Голос Украины" и "Правительственный курьер" с так называемыми "законами о диктатуре".

По словам Яворивского, когда народные депутаты-оппозиционеры приехали в типографию, тираж газет уже был напечатан.

Читайте такжеДепутаты блокируют тираж Голоса Украины с законами 16 января"Тираж с диктаторскими законами был запущен в печать ранее графика, возможно, из расчета, что могут быть какие-то осложнения. Когда мы приехали, газеты были отпечатаны и упакованы, а часть уже направлена в области. Ничего сделать уже нельзя было", - сообщил Яворивский.

Он также уточнил, что в газетах опубликовано весь пакет "диктаторских законов" и сегодня в полночь все эти законы станут действующими.

"Завтра мы все проснемся в другой Украине", - добавил депутат.

Яворивский также рассказал, что сейчас везет большую пачку газет на Майдан, где намерен их сжечь.

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