В полночь "законы 16 января" вступят в силу - Яворивский

Об этом сказал народный депутат фракции «Батькивщина» Владимир Яворивский.

Как сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина", Яворивский вместе с другими народными депутатами от оппозиции пытался заблокировать работу типографии, где печатаются газеты "Голос Украины" и "Правительственный курьер" с так называемыми "законами о диктатуре".

По словам Яворивского, когда народные депутаты-оппозиционеры приехали в типографию, тираж газет уже был напечатан.

Читайте такжеДепутаты блокируют тираж Голоса Украины с законами 16 января"Тираж с диктаторскими законами был запущен в печать ранее графика, возможно, из расчета, что могут быть какие-то осложнения. Когда мы приехали, газеты были отпечатаны и упакованы, а часть уже направлена в области. Ничего сделать уже нельзя было", - сообщил Яворивский.

Он также уточнил, что в газетах опубликовано весь пакет "диктаторских законов" и сегодня в полночь все эти законы станут действующими.

"Завтра мы все проснемся в другой Украине", - добавил депутат.

Яворивский также рассказал, что сейчас везет большую пачку газет на Майдан, где намерен их сжечь.