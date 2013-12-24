В МВД назвали причину гибели мужчины, избитого "за Майдан"

Столичные правоохранительные органы опровергают информацию некоторых СМИ о смерти активиста Евромайдана Павла Мазуренко в результате избиения его бойцами "Беркута" 18 декабря в Киеве.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, 18 декабря в Святошинском районе столицы между Мазуренко и сотрудниками частной охранной фирмы, которая предоставляет услуги по охране Торгового дома "Колибрис" на улице Гната Юры, произошел конфликт, который перерос в драку.

"Вследствие этого потерпевший получил телесные повреждения. В «скорую» он не обращался - ее вызвали для него родственники, когда тот вернулся домой и почувствовал себя плохо. Спасти жизнь медикам, к сожалению, не удалось", - сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что жена потерпевшего в разговоре с милицией сообщила, что ее муж не имел никакого отношения к событиям на столичном Майдане Незалежности.

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили сегодня некоторые СМИ, в столичной больнице на днях умер участник Евромайдана, киевлянин Павел Мазуренко, которого жестоко избили якобы сотрудники спецподразделения "Беркут".

УНИАН пообщался с женой погибщего. Подробности читайте тут.

В частности, как написал в Facebook Сергей Сиротенко, 18 декабря погибший Павел Мазуренко был избит якобы сотрудниками спецподразделения "Беркут" за отсутствие документов (у Мазуренко при себе была лишь ксерокопия). По словам Сиротенко, правоохронители избили Мазуренко со словами "как нам надоел ваш Майдан" и оставили его на улице.

От госпитализации Мазуренко отказался, после чего умер в реанимации одной из киевских больниц. Впоследствии, по словам Сиротенко, в больницу пришли из Шевченковского РОУМВД, поскольку в истории болезни было записано – "избит на Майдане". Милиционер взял показания у жены Мазуренко Леси. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу,причина смерти - пневмония.