В больнице умер мужчина, избитый правоохранителями за Евромайдан в Киеве

"18 декабря в Киеве милиция жестоко избила моего знакомого, Мазуренко Павла ( 41 год , жена , 7- летний сын). Как он сказал на следующий день товарищ по телефону -" за Майдан ", - написал Сергей Сиротенко Facebook.

По его словам, наряд "Беркута" встретил его по дороге домой и попросил предоставить документы. Вместо документов у мужчины была ксерокопия, правоохранители из этого сделали вывод, что он приехал на акцию Евромайдана. Затем, паспорт забрали "старшие ", отметил Сиротенко.

"Со словами "как нам надоел ваш Майдан" трое беркутовцев жестоко побили Павла и оставили на улице. Он сам добрался домой. Жена вызвала "скорую". Приехали, предложили везти в больницу. Павел отказался, потому что дорого, думал обойдется. Но не обошлось. Через два дня он умер в реанимации 12 больницы на Подвысоцкого. В больницу пришел капитан Шевченковского РОВД , потому что в истории болезни было записано - "избит на Майдане". Взял показания в жены Леси. Та рассказала обо всех обстоятельствах смерти. Тело направили на судмедэкспертизу", - отметил Сиротенко.

Он также сообщил, что сегодня судмедэксперты установили причину смерти Мазуренко - "пневмония".

"Леся - в ​​шоке. " Убили человека и списали на пневмонию". Обратились в юридическую помощь Майдана - ждем помощи...", - говорится на странице Сиротенко в социальной сети Facebook.

УНИАН пообщался с женой погибшего. Подробности читайте тут.