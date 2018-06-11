Майдан как повод для убийства (обновлено)

(Обновлено 18:20)

Столичные правоохранительные органы опровергли информацию о смерти Мазуренко в результате избиения его бойцами "Беркута".

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, 18 декабря в Святошинском районе столицы между Мазуренко и сотрудниками частной охранной фирмы, которая предоставляет услуги по охране торгового центра на улице Гната Юры, произошел конфликт, который перерос в драку.

"Вследствие этого потерпевший получил телесные повреждения. В «скорую» он не обращался - ее вызвали для него родственники, когда тот вернулся домой и почувствовал себя плохо. Спасти жизнь медикам, к сожалению, не удалось", - сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что жена потерпевшего в разговоре с милицией сообщила, что ее муж не имел никакого отношения к событиям на столичном Майдане Незалежности.

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(Обновлено 18:23)

В столичной милиции утверждают, что 41-летний киевлянин Павел Мазуренко умер от пневмонии, а не от травм после избиения бойцами «Беркута».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«Сегодня некоторые СМИ распространили информацию под названием «41-летний Павел умер после того, как 18 декабря его избил "Беркут"». Эта информация не соответствует действительности. Причиной смерти мужчины, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, стала двусторонняя пневмония легких», - заявили в милиции.

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Леся Мазуренко с трудом согласилась на этот разговор, поскольку уже несколько раз все в мелких деталях рассказала друзьям и милиции. Ей больно снова и снова переживать все события последних дней. Супруга погибшего до сих пор не обратилась с заявлением в органы МВД, потому что просто физически не может собраться и все сделать по правилам. К тому же, она слабо верит в украинское правосудие, поскольку часто даже самые резонансные истории, растиражированные в СМИ, не приводят к наказанию виновных в рядах правоохранителей.

Пресса «смакует» тот факт, что вашего мужа избил именно «Беркут», вы можете подтвердить эту информацию?

По словам Паши, это были трое людей в черной форме, касках, с резиновыми дубинками (судя по описанию экипировки, трое указанных людей больше похожи на бойцов внутренних войск, или представителей частной охранной фирмы, чем на сотрудников «Беркута», - УНИАН). Он сказал: «три молодых человека»... Паше было 42, поэтому, наверное, молодых по отношению к нему. Они подошли к нему и попросили документы. Он сообщил, что у него есть только ксерокопия паспорта, и предъявил ее. Киевской прописки у него нет, сам он из Крыма, хотя 24 года прожил в Киеве, закончил КПИ, потом остался здесь работать.

Но после того, как эти трое посмотрели документы и поняли, что он не киевский, Пашу начали бить со словами: «понаехали тут на свой Майдан… надоели вы нам со своим Майданом…»

Это происходило на Майдане или рядом с площадью?

Нет, у нас, на Борщаговке, в районе Детского мира на Гната Юры, 9. Там первое здание вдоль дороги – «Дитяча країна», за ним – «Детский мир», старый еще магазин. Возможно, между этими магазинами все и произошло, мы когда с Пашей разговаривали, то не уточняли этот момент. Он просто сказал, что в том районе.

А Павел пытался как-то защищаться или объясниться с правоохранителями?

Он пытался возразить, говорил, что не интересуется политикой, что идет домой с работы, к жене и сыну, но это было бесполезно. Он упал, но они продолжали бить его палками и, как он говорил, еще и ногами.

На теле в районе грудной клетки у него синяк, лицо все избитое, на носу, такое впечатление, что долбанули чем-то тяжелым, кожа просто разорвана. Потом они убежали. Он так и сказал: что они не ушли, а убежали.

«Скорую» ему вызвали уже из дома?

В этот день мы не вызывали «скорую», потому что он чувствовал себя нормально. Когда мы с ребенком пришли из школы (еще не было семи вечера), он был уже дома, даже сам умылся. Говорил, что, когда шел домой, прохожие говорили ему, что у него кровь на лице, не хотел нас с сыном пугать...

Только ночью стал дышать тяжело, как пылесос. Было такое впечатление, что ему не хватает воздуха. На мое предложение вызвать «скорую» ответил категорическим «нет». Это его натура, он никогда не показывал слабость. Говорил, что все хорошо и на следующий день, в четверг. Пытался держаться, будто все нормально.

А когда вы обратились за медицинской помощью?

В четверг вечером я не выдержала и вызвала «скорую», потому что его лихорадило, температура была под сорок. И это выяснилось, когда приехали врачи. Я вывела ребенка на кухню, чтоб не видел врачей, а в это время муж успел подписать отказ от госпитализации. Причем, кроме температуры, у него давление было 140 на 90 и пульс – 120. Его просто колотило. В итоге, врачи «скорой» укололи ему но-шпу, анальгин и папаверин.

В больницу на Подвысоцкого мы попали уже в субботу. В этот день, когда Паша решил принять душ, он не вышел из ванной, а просто выпал. У него началось что-то вроде конвульсий. Я перепугалась очень сильно, подумала, что это уже «все». Поэтому вызывала «скорую помощь», а у него какой-то панический страх перед медиками – снова пытался возражать: просил не вызывать скорую, говорил, что поправится. А в воскресенье его не стало...

Обращались ли вы в правоохранительные органы после того, как вашего супруга избили?

Паша не мог этого сделать физически, был очень слаб. И я тоже не подавала никаких заявлений ни в милицию, ни в прокуратуру. Вообще, в первый раз с подобным сталкиваюсь. Когда мне сказали, что он умер, я была такая потерянная, что, если бы не друзья, я даже не знаю, что бы я делала. Сейчас надо что-то организовывать, оформлять документы… Состояние шоковое. Просто не реально собраться и делать все, как положено. Мне говорят о каких-то моментах, которые я просто не помню, провалы. Тяжело собраться морально…

В больнице вам называли причину смерти мужа?

Вчера, когда я приехала в больницу, привезла для Паши костюм, потому что думала, что сегодня будем хоронить, встретила там милицию. Я не знаю, возможно, когда вскрытие делали, все-таки что-то было. Меня опрашивала милиция Шевченковского района на Герцена, очень подробно, по часам пытаясь восстановить события. Сказали, что, по-хорошему, их должны были вызвать еще вчера. Но в больницу же их для чего-то вызвали? Значит, были какие-то для этого основания?

Паша поступил в больницу по факту избиения, а потом у него обнаружили пневмонию, и сейчас его смерть списывают на пневмонию. Что-то же ее спровоцировало за такое короткое время? Побили – и в ту же ночь человек тяжело дышит, все с этого и началось. И, когда он уже лежал в больнице, у него было такое же тяжелое дыхание, нехватка воздуха. Он дышал через раз, пытался вдохнуть как можно больше воздуха. Еще в больнице обнаружилось, что он с трудом фокусирует зрение. Но он пытался держаться... Я бы тоже на его месте чувствовала себя неловко и пыталась достойно себя вести, как бы плохо не было.

То есть, о причине смерти от пневмонии вам сообщили врачи?

О том, что Паше установили диагноз «пневмония», мне сказали в Шевченковском РОВД. Сейчас он находится в судмедэкспертизе на Оранжерейной, его туда забрали вчера. Я даже не знаю, делали ли вскрытие в 12-й больнице, или просто списали все на пневмонию, а на Оранжерейной тоже решили особо не заморачиваться.

Мы с друзьями Паши везде говорили, как это началось, и с чего. Что ему стало трудно дышать после избиения, что он всю ночь со среды на четверг вскакивал из-за нехватки воздуха.

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…Друзья навещали Павла в больнице и уже почти уговорили его подать заявление в милицию, когда ему станет чуть лучше, но лучше не стало. На сегодняшний день Леся Мазуренко еще не знает, что делать дальше и надеется на помощь друзей и правозащитников.

Ольга Гордиенко