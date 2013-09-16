Политолог: Кремль назначил Суркова главным по срыву сближения Украины с ЕС

Об этом заявил политический аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Зенон Завада, комментируя информацию СМИ, что Президент России Владимир Путин назначит на пост куратора украинско-российских отношений бывшего вице-премьера РФ Владислава Суркова.

«Не удивительно, что Кремль активизирует свою пропагандистскую кампанию против Соглашения об ассоциации «Украина-ЕС». Предстоит увидеть, способно ли российское правительство эффективно манипулировать политическим мнением в Украине», - сказал он.

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Кроме того, по словам эксперта, Суркову и другим кремлевским чиновникам предстоит сразиться с политтехнологами российского происхождения, которые консультируют Администрацию Президента.

«Мы не видим никаких предпосылок к тому, что Кремль может перехитрить Администрацию Президента на ее родной земле», - резюмируют они.

Напомним, что Владислав Сурков пришел работать в администрацию президента (АП) Бориса Ельцина в 1999 году, в мае 2008 года он занял пост первого заместителя главы АП.

В 2011 году господин Сурков перешел на работу в правительство, заняв пост вице-премьера.

В мае 2012 года он возглавил также аппарат правительства и оставался на этой должности до мая 2013 года, когда Владимир Путин уволил его с формулировкой "по собственному желанию".

Суркова часто называют «мастером политической интриги».