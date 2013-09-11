В ТС готовы сотрудничать с Украиной, несмотря на ассоциацию с Евросоюзом

Хотя подписание соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом осложнит экономические отношения со странами «тройки».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Виктор Спасский в ходе видеомоста Киев-Москва на тему: «Ассоциация с ЕС или Таможенный союз? Прагматичные интересы Киева».

«Украина сосед Таможенного союза и при любом разладе экономические отношения развиваться будут. Вопрос в том, какими темпами», - сказал он.

По его словам, у Украины сегодня есть возможность сотрудничать с Таможенным союзом даже после подписания соглашения с Евросоюзом.

Спасский напомнил, что в рамках сотрудничества между Украиной и ЕЭК подписано три меморандума. Первый касается взаимодействия в торговой сфере – прошло два заседания и готовится третье, второй документ касается технического регулирования, так как для сохранения рынка стран ТС нужно соответствовать техническим регламентам, которых будет 61. Третий документ касается статуса наблюдателя в ЕЭК.

Он считает, что в рамках этих документов можно обсуждать вопрос снятия взаимных барьеров в торговле, а также недопущения «торговых войн».

«Есть конкретные направления, которые можно осуществлять сегодня, но если страна не является членом ТС, то остаются вопросы со свободой передвижения услуг, капиталов и рабочей жизни», - сказал Спасский.

Он сообщил, что представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов приглашается на все заседания совета на уровне вице-премьеров и у него есть возможность получать заранее необходимую информацию.

«Украинская сторона имеет абсолютную информацию о том, как мы живем и какие вопросы обсуждаем. Он присутствует, но не имеет права высказывать свою точку зрения и тем более настаивать на том или ином решении, так как не является представителем стран ТС», - сказал он.

При этом Спасский подчеркнул, что с сотрудничеством в высокотехнологических отраслях будут большие проблемы, поскольку «ориентации на долгосрочную кооперацию до 2020-2030 года быть не может».

Спасский отметил, что это вызвано тем, что Европа через механизмы договора об ассоциации может запретить поставлять в Россию какие-то комплектующие.

Также он заявил, что «все экономические расчеты показывают», что Украине выгоднее интегрироваться в ТС, а не с Европейским Союзом.

Справа УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в его состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.