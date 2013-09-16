Немцов: Новый советник Путина не будет способствовать налаживанию отношений Киева и Москвы

Такое мнение в эфире телеканала "Интер" высказал российский оппозиционер, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов, сообщат Украинскаяя правда.

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"Он (Сурков – ред.) вообще в нашей стране пользуется дурной славой. Это человек, который задушил свободу слова, который курировал "нашистов" путинских, которые организовывали провокации. Человек, который во главе сфальсифицированных выборов в стране, который манипулирует общественным сознанием и так далее", - отметил Немцов.

"Он еще и песни для "Агаты Кристи" (российская рок-группа. – ред.) писал, если вы знаете… Он действительно парень талантливый, это правда. Но талант бывает, который с позитивом работает, а бывает абсолютно мрачный. Я считаю, что Сурков обладает такой, мрачной аурой, и мрачными способностями", - отметил оппозиционер.

"Не думаю, что назначение Суркова может привести к улучшению российско-украинских отношений. Уверен в этом", - подытожил Немцов.

Ранее стало известно, что экс-вице-премьер, бывший заместитель главы администрации президента Владислав Сурков будет назначен на пост помощника президента РФ. О новом назначении может быть объявлено уже на следующей неделе.

Одним из главных направлений, которыми Сурков займется в АП, станут российско-украинские отношения.