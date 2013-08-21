Советник Путина: Россия может отменить свободную торговлю с Украиной

Евразийская экономическая комиссия изучает вопрос прекращения отношений свободной торговли с Украиной в случае подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом заявил «Вестям» советник Президента России, отвечающий за евразийскую экономическую интеграцию, Сергей Глазьев в ответ на вопрос: «Как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться торговые отношения России и Украины – в случае: а) подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, б) нашего отказа от ЕС и продолжения переговоров по интеграции в ТС, в) в случае невступления ни в ЕС, ни в ТС?».

Как сказал Глазьев, «по плану А: мы будем вынуждены ужесточать таможенное администрирование, чтобы избежать реимпорта европейских товаров через украинскую территорию. Мы вынуждены будем ужесточать систему ветеринарного и санитарного контроля, поскольку Украина переходит на европейские нормы. Возможно, будет поставлен вопрос о прекращении отношений свободной торговли с Украиной, изучением этого вопроса уже занимается Евразийская экономическая комиссия. Многие проекты, которые мы наметили совместно с украинскими партнерами, включая атомную энергетику, оборонно-промышленный комплекс, ракетнокосмическую, авиационную промышленность, будут пересматриваться в сторону их сокращения, потому что Украина берет на себя слишком жесткие обязательства в части выполнения европейских технических регламентов и следования европейской оборонной и внешней политики».

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При этом относительно «плана «Б» советник Путина сказал: «по всем нашим оценкам, вступление в ТС обеспечит Украине улучшение торгового баланса до 10 млрд долларов в год, мы снизим для вас цены на газ до уровня наших внутренних, будем поставлять нефть без пошлин. Общий эффект – Украина до 2030 года получит +7% валового продукта (в сумме это 220 млрд. долларов дополнительного объема производства). Будут полностью реализованы все намеченные проекты. У нас очень много совместных проектов – судостроение, авиастроение, ракетостроение, атомная промышленность. Будем реализовывать наши достаточно масштабные планы, которые охватывают инвестиционные проекты на десятки миллиардов долларов. Кстати, Российская Федерация является главным инвестором на Украине, а российский бизнес дает 40% прямых инвестиций в страну. Все это будет развиваться».

«По плану «В», сказал Глазьев, - в этом случае ничего не изменится. Мы будем реализовывать намеченные раннее программы по разным секторам, сближать наши системы контроля на границе, технические системы, будем гармонизировать наше законодательство, в частности внешне-торговые операции и развивать секторальное сотрудничество».

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время блокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отметили, что решение на уровне правительства России относительно регулирования импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.