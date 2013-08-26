Медведев расскажет Азарову, что Украине будет за ассоциацию с ЕС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Украины Николаю Азарову обсудить юридические, организационные и экономические последствия от подписания соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации, а также о тех возможностях, которые связаны с возможным членством Украины в Таможенном союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал перед началом переговоров.

“Я предлагаю нам с вами и нашим вице-премьерам, членам делегации, экспертам, поговорить о юридических, организационных и экономических последствиях подписания Украиной соответствующего соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом, а также о тех возможностях и последствиях, которые связаны с членством в Таможенном союзе и будущем евразийском экономическом союзе”, - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул. Что эта тема неоднократно затрагивалась в ходе двусторонних переговоров. По его словам, разговор был всегда прямой и вполне заинтересованный.

«Надеюсь, что и сегодняшний разговор будет таким же конструктивным и в то же время откровенным, каким он был в последний раз, когда мы с вами встречались в Сочи», - отметил Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров совершает рабочий визит в Россию.