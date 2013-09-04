Шуфрич заговорил о появлении в Раде группы депутатов за Таможенный союз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о возможности его выхода из фракции Партии регионов в случае разногласий во взглядах относительно присоединения Украины к Таможенному союзу или к Европейскому Союзу.

“Я не исключаю, что в парламенте появится объединение депутатов за сотрудничество с Таможенным союзом. Это нормальная практика работы нашего парламента. И это в любом случае никак не связано с выходом из фракций”, - сказал Шуфрич.

Как сообщалось, советник российского Президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею соглашения с ЕС.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил, что Россия может начать применять к Украине специальные механизмы таможенного контроля и ряд других мер, если Киев подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.