Депутаты Европарламента видят, что Украина разрывается между ЕС и Россией

Депутаты Европейского парламента называют Украину ключевым партнером и призывают поддержать ее европейской выбор.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом шла речь 14 ноября поздним вечером на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения проекта доклада Збигнева ЗАЛЕССКИ (группа народных партий, Польша) о торговых и экономических отношениях с Украиной.

“Украина стала многообещающим партнером для ЕС. Я лично убедилась в усилении демократических институтов в этой стране”, - заявила Лайма Луска АНДРИКИЕНЕ (группа народных партий, Латвия).

“Украина должна занимать приоритетное место в политике ЕС. Она является идеальным мостом между ЕС и Россией и Центральной Азией, благодаря выходу к Черному морю.”, - поддержал ее Богуслав СОНИК (группа народных партий, Польша).

Вместе с тем депутаты отметили, что Украина находится в непростых условиях, когда одним ее соседом является Европейской Союз, а другим - Россия.

«ЕС должен помочь Украине, чтобы Украина вернулась в Европу, а не в Россию”, - заметил Белла ГЛАТТФЕЛДЕР (группа народных партий, Венгрия).

“Мы не можем не обращать внимание на то, что есть риск прихода к власти в Украине антиевропейских сил”, - отметил Б.СОНИК. В свою очередь Л.АНДРИКИЕНЕ обратила также внимание на то, что последние предложения России о создании Единого экономического пространства содержат определенные позиции, которые могут воспрепятствовать Украины в ее продвижении к ЕС.

Депутаты также отметили, что важнейшей сферой экономического сотрудничества остается энергетика, поскольку Украина является значительным транзитером российских энергоресурсов в ЕС. Кроме того, депутаты отметили необходимость содействия Украине на ее пути в ВТО, в том числе политическими и дипломатическими ресурсами, которые имеются у ЕС.

“Мы должны сделать все, чтобы помочь и политически, и дипломатически Украине на пути вступления в ВТО”, - заявил Богуслав РОГАЛЬСКИ (группа правых партий, Польша).

Депутаты также отмечали, что, несмотря на значительный прогресс в развитии демократии и экономических реформах, Украина должна еще много сделать.

Так, Гельмут МАРКОВ, отметил, что, несмотря на то, что последние выборы были проведены демократическим путем, не нужно забывать, что у Президента остаются проблемы с выбором премьера.

“Президент Виктор ЮЩЕНКО еще имеет проблемы с премьером, независимо от того, будет это Юлия ТИМОШЕНКО, или Виктор ЯНУКОВИЧ. Ю.ТИМОШЕНКО может сделать на бумаге уже сейчас, но в действительности правительства еще нет”, - сказал депутат, отметив, что новому правительству необходимо провести конституционную реформу, чтобы не быть очередным временным правительством.

Депутат Гунтарс КРАСТС (группа правых партий, Латвия) отметил, что в Украине остается достаточно высоким уровень государственного регулирования разных областей экономики.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Комитет по вопросам международной торговли Европарламента одобрил проект доклада Збигнева ЗАЛЕССКИ (группа народных партий, Польша) о торговых и экономических отношениях с Украиной.

Документ, в частности, призывает Еврокомиссию и страны - члены оказать политическую и дипломатическую поддержку вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), на базе чего начать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Документ также содержит призыв к Украине продолжить внутренние реформы с целью дальнейшей интеграции украинской экономики к мировым рынкам, содействовать развитию эффективной деятельности публичного сектора и обеспечить одинаковый доступ всех граждан к услугам, которые предоставляются публичным сектором, прекратить какую-либо фискальную дискриминацию иностранных компаний.

Проект доклада обращает внимание на необходимость борьбы с коррупцией, приведение таможенного законодательства в соответствие с европейскими стандартами, улучшения работы агропромышленного сектора Украины, усиление научного и просветительского сотрудничества между Украиной и ЕС.