Ивченко рассказал, как едва не довел Ниязова до сердечного приступа

Экс-глава “Нефтегаза” Алексей Ивченко в интервью Украинской правде заявил, что в первых числах января 2006 года Россия закрыла газовый вентиль абсолютно неожиданно для Украины. “Последний документ (с Газпромом на поставки газа – ред.) мы подписали по факсу 31 декабря 2005 года в 22.30 ночи. Мы договорились, что ничего не меняется – остается та же транзитная ставка, а в течение первого квартала 2006 года мы находим понимание по цене газа”, - заявил Ивченко.

По его словам, первая реакция Президента Виктора Ющенко на снижение давления газа была очень эмоциональной: “Он был удивлен, сказал, что вылетает, и несколько раз повторил: "Непонятно, почему они это делают! Мы же обо всем договорились!", - утверждает Ивченко. Также он заявил, что уже 2 января украинская сторона нашла способ уладить ситуацию: “И второго числа мы жестко предупредили Российскую сторону, что если она не прекратит понижать давление газа, то 4 января я вылетаю в Брюссель, где озвучиваю на весь мир, что Россия оказывает давление на Украину и это может привести к техногенной катастрофе не только в Украине, но и в Европе”.

В ответ на вопрос корреспондента УП, зачем тогда было лететь к президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову, Ивченко заявил, что "это был наш обходной план”. Во время этого визита обсуждали прямые поставки туркменского газа. “Это, по-видимому, были самые тяжелые переговоры, - похвастал Ивченко. - Я скажу так, что те, кто были в приемной в Ниязова, особенно с Туркменской стороны просто повыбегали на двор!” По словам экс-председателя “Нефтегаза”, Ниязову он тоже угрожал публичными разоблачениями в Брюсселе: “я отсюда вылетаю в Брюссель и говорю, что Туркменистан и Россия политически сговорились против Украины".

В ходе беседы Ивченко, по его словам, едва не довел президента Туркменистана до сердечного приступа. “Мы говорили в кабинете президента часа три. Накал был такой, что мы кричали друг на друга... Моя задача была убедить Ниязова и вырвать подачу газа из Туркменистана и тогда положить соглашения на стол Миллеру (главе Газпрома – ред.) и спросить: "А какие у тебя аргументы не подавать нам Туркменский газ?". Дошло до того, что Ниязов схватился за сердце и сказал, что он больше не может вести переговоры...”

Ивченко утверждает, что после этого он еще “запугивал” туркменский Кабмин и угрожал его сотрудникам уголовной ответственностью. “В конечном итоге мы их задавили – мокрые, вспотевшие, они сделали все так, как нужно. Туркменская сторона в ночь на третье января пустила газ”, - заявил он.