Кондолиза Райс пообещала молиться за Тимошенко

Об этом говорится в письме К.Райс к Ю.Тимошенко, копию которого имеет «Украинская правда».

В английском языке местоимения "ты" и "вы" совпадают, однако К.Райс обратилась к Ю.Тимошенко по имени.

"Дорога Юлия, я хочу, чтобы ты знала, что ты в моих мыслях и молитвах. Мир наблюдает за событиями вокруг твоего заключения и многие выступают в твою поддержку", - говорится в письме.

"Я хорошо помню те наши немногочисленные встречи и жду тот день, когда мы сможем увидеться еще раз", - добавила она.

"Прошу, помни, что до тех пор я буду думать о тебе и молиться за твое здоровье и освобождение", - подчеркнула К.Райс.

Издание напоминает, что К.Райс посещала Украину для участия в Ялтинском саммите. Тогда она сообщила, что передала Ю.Тимошенко письмо.