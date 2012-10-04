Кондолиза Райс пообещала молиться за Тимошенко
Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс пообещала думать и молиться за заключенную экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.
Об этом говорится в письме К.Райс к Ю.Тимошенко, копию которого имеет «Украинская правда».
В английском языке местоимения "ты" и "вы" совпадают, однако К.Райс обратилась к Ю.Тимошенко по имени.
"Дорога Юлия, я хочу, чтобы ты знала, что ты в моих мыслях и молитвах. Мир наблюдает за событиями вокруг твоего заключения и многие выступают в твою поддержку", - говорится в письме.
"Я хорошо помню те наши немногочисленные встречи и жду тот день, когда мы сможем увидеться еще раз", - добавила она.
"Прошу, помни, что до тех пор я буду думать о тебе и молиться за твое здоровье и освобождение", - подчеркнула К.Райс.
Издание напоминает, что К.Райс посещала Украину для участия в Ялтинском саммите. Тогда она сообщила, что передала Ю.Тимошенко письмо.