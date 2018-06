СМИ: Американский суд хочет допросить Тимошенко в режиме видеоконференции

Об этом пишет Коомерсант-Украина со ссылкой на свои источники.

Министерством юстиции был получен из США пакет документов, состоящий из уведомления о необходимости проведения опроса экс-премьера и календарного плана рассмотрения этого дела американским судом. Теперь Минюст должен организовать передачу этих документов Ю.Тимошенко.

В распоряжении издания оказались копии документов, направленные Главным управлением юстиции в Харьковской области главе Коминтерновского районного суда Харькова Василию Буцкому для организации вручения их экс-премьеру Ю.Тимошенко. Речь идет о судебной документации по делу «Universal Trading & Investment Co., Inc. против Юлии Тимошенко», которое рассматривается окружным судом США южного округа Нью-Йорка. Пакет документов был направлен в Минюст юридической фирмой Питера Джозефа, которая представляет интересы компании Universal Trading & Investment Co., Inc.

«Нижеподписавшийся орган имеет честь передать - в двух экземплярах - нижеперечисленные документы и в соответствии со ст. 5 конвенции о вручении за границей судебных или внесудебных документов просит обеспечить безотлагательное вручение одного экземпляра получателю. Просьба вернуть второй экземпляр документов и дополнений с подтверждением на обратной стороне», - говорится в просьбе, направленной в Минюст. При этом к пакету документов прилагается опросник, который должен заполнить орган, передавший Ю.Тимошенко данные документы, указав, в частности, каким способом они были ей переданы.

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) требует от Ю.Тимошенко выплатить долги компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) в размере 18,3 млн долл. Компания UTICo занимается консалтинговой деятельностью, а также предоставляет брокерские и коллекторские услуги. Согласно информации, ранее обнародованной Генпрокуратурой, в 1993 году ООО «КУБ ЛТД», которое впоследствии было преобразовано в ЕЭСУ, заключило с UTICo договор относительно взыскания средств с третьей компании, однако впоследствии, несмотря на выполнение UTICo условий договора, оговоренные комиссионные ей заплачены не были. «В 1993 году ООО “КУБ ЛТД”, генеральным директором которого была Ю.Тимошенко, заключило сделку с UTICo касательно розыска и возврата денежных средств украинскому государственному концерну “Агротехсервис” по его сделкам с КНР. За исполненную работу ООО “КУБ ЛТД” должно было заплатить компании обусловленные комиссионные», - заявляли год назад в Генпрокуратуре.

Пакет документов, который просят передать экс-премьеру, состоит из плана судебного производства по этому делу и уведомление об опросе ответчика. «Обратите внимание, что в соответствии с п. 30 федеральных правил гражданского судопроизводства Universal Trading & Investment Co., Inc., истец с разрешения Министерства юстиции Украины в назначенный день и время будет опрашивать ответчика Юлию Тимошенко по адресу: Качановское пенитенциарное учреждение №54, переулок Вишневского, 16г, Харьков, Украина», - говорится в сообщении об опросе ответчика, датированном 22 июня 2012 года.

В документе указывается, что опрос экс-премьера в случае его начала будет продолжаться каждый день, кроме воскресенья, до тех пор, пока не завершится. «Ответчик имеет право быть представленным своим адвокатом и может отказаться отвечать на любой вопрос с учетом того, что любой ответ может свидетельствовать против него. Истец согласился провести опрос этого ответчика с помощью дистанционных средств, используя видеосвязь или, в случае технических проблем, телефонную связь с США», - говорится в документе.

К пакету документов, которые должна получить Ю.Тимошенко, прилагается также план судебного производства по этому делу, датированный 6 августа. В документе указаны четкие даты подачи ходатайств и других процессуальных действий. Согласно этому плану, все фактические данные должны быть переданы в суд до 4 октября 2012 года, в том числе показания - до 31 августа. Экспертные выводы по делу должны быть готовы не позже 12 декабря 2012 года, при этом не позже 3 октября стороны должны согласовать график экспертных обращений. Заседание окружного суда южного округа Нью-Йорка по делу Universal Trading & Investment Co., Inc. против Ю.Тимошенко запланировано на 5 сентября.

Защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер не согласится давать показания американскому суду в таком формате. «Она не даст на это согласия, поскольку для проведения такой видеоконференции возле нее должны присутствовать американские адвокаты», - сказал он.

С.Власенко также отметил, что не дадут согласия на проведение такого следственного мероприятия и американские адвокаты экс-премьера. «Они считают это дело незаконным и требуют закрыть его. UTICo уже неоднократно обращалась с подобными абсурдными исками, и ей неоднократно отказывали в возбуждении этого дела. Хочу напомнить, что компания UTICo очень тесно сотрудничает с Генпрокуратурой, имеет доверенность на представительство ее интересов и оказывает ей юридические услуги», - сказал защитник экс-премьера.

Он также отметил, что по состоянию на 7 августа Ю.Тимошенко не получала документы из американского суда.