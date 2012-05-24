Ефремов пояснил, что раздавать депутатам ордена к юбилею - традиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

По словам А.Ефремова, «у нас есть практика такая, которая существует и в государстве, которая существует и в других фракциях, практика говорит о том, что если человеку исполняется юбилейная какая-то дата, то, как правило, на совете фракции принимается решение и готовится соответствующее представление о награждении». (УНИАН: согласно информации на официальном сайте ВР, что Ю.Чертков родился 16 мая 1962 года, то есть у него был юбилей – 50 лет).

Как сказал А.Ефремов, "учитывая все факторы работы человека, фракция приняла соответствующее решение и направила представление Президенту Украины».

На вопрос журналистов о том, что Ю.Чертков очень редко бывает на заседаниях парламента и не внес никаких законопроектов, А.Ефремов ответил, что в Верховной Раде не все занимаются «чисто законодательной деятельностью». «Отдельные депутаты занимаются другой работой», - добавил он.

По словам лидера фракции ПР, одни больше работают в законодательном плане, а другие больше работают в округах.

Как сообщал УНИАН, 17 мая заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что последние награждения, проведенные Президентом, полностью дискредитируют государственные награды.

Вице-спикер заметил, что Президентом был награжден депутат от фракции Партии регионов Ю.Чертков за «плодотворное законотворчество». При этом вице-спикер напомнил, что по рейтингу, который он периодически обнародует относительно активности депутатов в ВР, Ю.Чертков входит в десятку тех, кто менее всего работает в парламенте.

«Либо люди, готовившие представление, не знали, как работают некоторые депутаты в Верховной Раде, либо был замысел окончательно дискредитировать имидж парламента и государственные награды. Если идти по такому пути, то нужно еще наградить с десяток депутатов-прогульщиков», - сказал он.

По словам Н.Томенко, это приводит к тому, что общество в последнее время вообще не воспринимает Верховную Раду и государственные награды. «К государственным наградам относятся не как к наградам, которые действительно даются за какие-то достижения, а как к наградам, которые формально вручаются друзьям и товарищам на день рождения представителей власти», - сказал вице-спикер.