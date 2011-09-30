Афганцы и чернобыльцы говорят, что нашли общий язык с Азаровым

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня от имени Кабинета Министров подписал меморандумы с представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев относительно урегулирования вопросов социальной защиты этих категорий граждан.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, меморандумы предусматривают создание постоянно действующих Консультационных советов между правительством и общественными организациями для общего определения дальнейших действий по повышению уровня социальной защиты.

В частности, во время подписания меморандума с афганцами Н.АЗАРОВ заверил, что социальная защита ветеранов, участников боевых действий – это бесспорно святое дело для власти. «Для нас и для Президента Украины социальная защита ветеранов – это святое, и все наши возможности мы будем всегда использовать для поддержки ветеранов», - отметил он.

При этом глава правительства напомнил, что первым решением правительства в марте 2010 года было увеличение вдвое выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

В свою очередь, председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ отметил, что воины-афганцы реально увидели со стороны правительства конструктивный диалог. «Мы ведем сейчас с правительством конструктивный диалог, мы нашли общий язык», - отметил он.

В то же время председатель Всеукраинской организации «Союз Чернобыль-Украина» Юрий АНДРЕЕВ подчеркнул, что с 2005 года диалог со стороны власти был фактически прекращен и чернобыльцев игнорировали, а сегодня правительство начало конструктивную работу.

Премьер-министр также подчеркнул, что с первых дней работы правительство уделяет чрезвычайно большое внимание решению социальных вопросов, в частности, и проблем чернобыльцев. «Даже в условиях разрухи 2010 года мы нашли возможности возобновить «замороженные» два года до этого социальные выплаты и начали повышение социальных стандартов», - напомнил он, подчеркнув, что в дальнейшем социальные стандарты будут постоянно повышаться в соответствии с развитием экономики.

Глава правительства выразил надежду, что новые постоянно действующие Консультационные советы позволят наработать общую позицию для повышения уровня социальной защиты чернобыльцев и афганцев.

«Для чего мы создаем Консультативный совет? Для обсуждения общих позиций, для решения проблем. Вы должны быть уверены, что дверь правительства открыта для ваших предложений», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, в сущности, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть данный закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировала Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в помещение парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений было разбито стекло на некоторых входных дверях помещения ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.