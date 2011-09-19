Табачнику все равно: что «на Дальнем Востоке», что «на Украине»

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК продолжает утверждать, что можно употреблять словосочетание "на Украине".

Об этом он сказал в интервью российскому радио "Эхо Москвы".

"Я уже когда-то говорил, что обе формы абсолютно правильные, потому что предлог "на" и "в" не является мерилом государственности", - сказал Д.Табачник.

"Когда мы говорим "на Кубе" - это правильная исторически сформирована форма русского языка. Но это не отменяет кубинскую государственность. Так же можно говорить "на Мадагаскаре" - и это не изменяет сути Мадагаскарской республики", - считает Д.Табачник.

Он заметил, что ему лично абсолютно одинаково, какой предлог применяется в отношении Украины - «в» или «на». Но министр считает, что устоявшаяся стилистическая форма должна быть сохранена, поскольку не нужно язык политизировать. «И когда говорим "на Дальнем Востоке", ну и "на Кубе" - это абсолютно ничего не означает, это просто культура речи", - сказал он.

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По стилистическим нормам украинского языка, в конструкции “на Украине” предлог "на" свидетельствовал о состоянии (статусе) территории как составного крупного государства-империи. Эта форма и сейчас существует в обозначение части от целого, как региона, области и т.п., например: на Алтай (-тае), на Буковине (-ну), на Одесчине (-ну), на Полесье.

Поскольку Украина независимое государство, то употреблять следует конструкцию “в Украине” (поскольку не существует форм "на Китае", "на Польше”, "на Франции").

В то же время все названия островов требуют именно предлога "на": на Сахалине, на Курилах, на Кипре, на Мадагаскаре и тому подобное.

Напомним, что вместе с упомянутыми Д.Табачником государствами Кубой, Мадагаскаром существуют одноименные острова, на которых эти страны расположены.