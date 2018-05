Видео Джастина Бибера возглавило список клипов года на YouTube

Названы Топ-10 самых популярных музыкальных клипов года на сервисе YouTube, четыре из которых принадлежат канадскому тинейджеру Джастину Биберу.

В категории самых популярных профессиональных клипов первое место заняло видео Baby Джастина Бибера, которое посмотрели более 400 миллионов раз, сообщил YouTube.

На втором месте - колумбийская певица Шакира с клипом This Time for Africa - официальным гимном чемпионата мира по футболу-2010.

Третье и четвертое места достались рэперу Эминему, его клипам Love the Way You Lie и Not Afraid. Замыкает первую пятерку Рианна с работой Rude Boy.

Далее в топ-10 профессиональных клипов года следуют: Джастин Бибер - Never Say Never (6 место), Джастин Бибер - Never Let You Go (7), Lady Gaga Alejandro (8), Джастин Бибер Somebody to Love Remix (9), Lady Gaga Telephone (10).

Самое большое количество просмотров среди непрофессиональных видео осталось за интервью с молодым жителем американского штата Алабама, грозившим возмездием местному преступнику.

Среди прочих непрофессиональных фаворитов хостинга - пародия на хит певицы Ke$ha Tik Tok (Key of Awesome #13) и видео 13-летнего Грейсона Чанса, который исполнил кавер на песню Paparazzi Lady Gaga на школьном концерте.

В 2010 году на YouTube, который принадлежит Google, было закачано более 13 миллионов часов видео и зарегистрировано более 700 миллиардов просмотров.

Следует отметить, что Джастин Бибер стал известным в 2008 году, когда он перепевал песни знаменитостей и выкладывал их на YouTube.

Reuters