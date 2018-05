10 декабря в Киеве в Arena Dance Club (ул. Бассейная, 2А, 4-й этаж) состоится церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса The Best Track in Ukraine 2010.

По поводу подведения итогов конкурса и церемонии награждения состоится пресс-конференция и вечеринка.

Пресс-конференцию для СМИ, которая начнется в 22.00, даст жюри конкурса: председатель жюри - основатель стиля acid-house DJ Pierre (Afro Acid, USA); музыкант, DJ, саундпродюсер, основатель лейбла и студии звукозаписи CTS Records Sergio Mega; журналист, клубный эксперт, редактор Nightlife.tochka.net Александр Гусаров; генеральный продюсер, директор радиостанции Kiss Fm Антон Цеслик; шеф-редактор журнала L`Officiel, DJ Ana Varava и заведующий отделом Про-Аудио компании A&T Trade Евгений Водовозов.

После этого состоится церемония награждения победителей конкурса The Best Track in Ukraine 2010 во всех номинациях. Лучшие треки и их авторы получат награды и призы.

На вечеринке свои специальные сеты отыграют Диля, Мирослав Кувалдин, Ана Варава, DJ Yoshi, Дмитрий Kotra, Sergio Mega и DJ Pierre.

Предварительная аккредитация на пресс-конференцию обязательна.

Все аккредитованные СМИ получат, по запросу, треки, ставшие победителями конкурса The Best Track in Ukraine 2010 в разных номинациях.

Контакты: Тел.: +38 067 408-44-03 – Кристина Гуцалова k.goutsalova@digital-ventures.net;

+38 096 687-17-86 – Катерина Прасолова info@cts.ua.

Раздел конкурса The Best Track in Ukraine 2010: http://nightlife.tochka.net/besttrack/.