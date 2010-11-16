Две тысячи предпринимателей собрались под Радой и кричат «Позор!»

Около двух тысяч представителей малого и среднего бизнеса пикетируют Верховную Раду против принятия нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели стоят вокруг центрального входа в Верховную Раду, они съехались со всех регионов Украины, в том числе из Одессы, Крыма, Днепропетровска, Львова, Полтавы, Донецка и др.

Кроме флагов и плакатов с названиями населенных пунктов Украины, они держат плакаты с надписями: «Остановим налоговый террор», «Оплата социального взноса – по доходам», «Азаров, Хомутынник, Тигипко, Бродский – на базар со своим Налоговым кодексом!» и пр.

Также участники митинга бьют по ведрам или стучат по ограждению пластиковыми бутылками и выкрикивают: «Позор! Позор!».

В то же время в Мариинском парке возле Верховной Рады сосредоточено более 20 автобусов с тонированными окнами, в которых находятся бойцы спецподразделения МВД «Беркут» и бойцы Государственной службы охраны при МВД Украины.

По данным милиции, для охраны общественного порядка возле Верховной Рады и других государственных учреждений, расположенных в центре Киева, задействованы почти полторы тысячи сотрудников Министерства внутренних дел.