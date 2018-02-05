Российское миротворческое предложение является попыткой избежать ответственности на Донбассе - Carnegie

Эксперты убеждены, что на бумаге, российское предложение выглядит как смена позиции, а в реальности – это часть российской стратегии избежать ответственности за конфликт.

Несмотря на прогнозы, что российско-украинский конфликт утихнет в 2018 году, конец 2017-го свидетельствует о другом сценарии, отмечают исследователи Carnegie Institute Europe.

Читайте такжеМосква и Вашингтон примут решение о миротворцах на Донбассе после выборов в РФ - StratforО состоянии конфликта поступают противоположные сигналы, отмечают исследователи. Положительное то, что был проведен крупнейший обмен пленными со времени начала войны. Это означает, что Нормандский формат и трехсторонняя контактная группа могут быть полезными для решения гуманитарных вопросов, передает Голос Америки.

С отрицательной стороны, Россия вывела своих членов с СЦКК, военного органа, который помогал соблюдать прекращение огня и уменьшал риски для наблюдателей ОБСЕ. После этого, на востоке Украины состоялись жестокие бои.

На этом фоне, западные союзники усилили свои дипломатические усилия, чтобы получить эффективное решение для возможной миротворческой миссии ООН, включая в рамках переговоров спецпредставителя США Курта Волкера с представителем Кремля – Сурковым.

После нескольких месяцев, доказательств прогресса немного, признают эксперты.

Москва предложила ввести ограниченную миротворческую миссию на полгода, мандат которой ограничивался бы исключительно безопасностью Специальной мониторинговой миссии вдоль контактной линии.

При таких параметрах, миссия заморозила бы конфликт, отмечают исследователи. На бумаге, российское предложение выглядит как изменение позиции. В реальности – это часть российской стратегии избежать политической ответственности за конфликт и, напротив, укрепить позиции России как посредника в рамках ООН.

Таким образом, любое западное предложение миссии ООН в Украине должно включать три элемента:

Полномочия должны включать всю территорию Луганской и Донецкой областей, включая межгосударственную границу Украины и России. Президент России уже выражал свое согласие на это в телефонном разговоре с канцлером Германии.

Миссия ООН должна усиливать, а не заменить собой миссию ОБСЕ. Для того, чтобы эффективно усилить миссию, она должна включать около 20 000 миротворцев, не включая российские силы.

Миссия ООН должна поддерживать выполнение Минских договоренностей и ускорить возвращение Украине неподконтрольных районов, включая создание условий для проведения настоящих местных выборов.

Миротворческая миссия в Украине небольшое окно возможностей для дипломатии. Все же она не является "волшебной таблеткой". Нужна политическая воля обеих сторон для удержания мира, отмечают исследователи.