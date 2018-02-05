"Россия всегда создавала проблему, а потом садилась на обратную сторону стола и выступала как миротворец" – Полторак

Министр выразил мнение, что РФ не отказалась от агрессии, но насколько ее позиция будет агрессивная, будет зависеть не только от Украины и России.

Миротворческая миссия ООН имеет право на успех, но точно не на тех условиях, которые предлагает Россия. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

Читайте такжеМосква и Вашингтон примут решение о миротворцах на Донбассе после выборов в РФ - Stratfor"Не может быть сторона-оккупант стороной-миротворцем", - отметил он в интервью Голосу Америки. Полторак сказал, что стратегия России - всегда создавать проблему, а потом садиться на обратную сторону стола и выступать как миротворец. "Россия сначала захватила у нас Крым, потом Донецк и Луганск, а потом приехала в Минск и села предлагая свои услуги относительно миротворчества и услуги для решения этой проблемы", - подчеркнул он.

Также министр отметил, что наилучший вариант тогда, когда Россия уйдет из Крыма, Донецка и Луганска – это лучший вариант для Украины, а худший – открытая агрессия в отношении Украины. При этом он подчеркнул, что России "не удастся просто так проехаться танками по Украине - Украина будет защищаться".

Министр выразил мнение, что руководство России не отказалось от агрессии, но насколько позиция России будет агрессивна, будет зависеть не только от Украины и не только от России. "Она зависит от США и других стран мира. Чем больше страны, мировые лидеры, будут давить на Россию, принудить ее выполнять международные обязательства, тем выше шансы избежать открытой агрессии против Украины", - отметил он.

"Прежде всего спасибо Курту за очень эффективную работу: он очень много работает, он очень интенсивно работает для того, чтобы в Украине воцарился мир", - сказал министр, добавив, что, к сожалению, все это не только от него зависит, ведь есть еще такая сторона, как Россия, которая является стороной конфликта, но этого не признает, от которой зависит успешность проведения в том числе и миротворческой миссии ООН.