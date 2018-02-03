Вследствие обстрелов боевиков ранены двое военных сил АТО (видео)

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 19.30.

Сегодня российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции, в результате обстрелов получили ранения двое украинских военнослужащих.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненых вчера в АТООб этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности", - говорится в сообщении.

По данным штаба, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал наших защитников возле Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцево. Более двадцати мин калибра 82 мм разорвались на подступах к Авдеевке.

"С начала суток зафиксировано четыреобстрела наших опорных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сообщили в штабе.