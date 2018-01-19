Суд оставил Насирова под залогом в 100 миллионов гривень

Суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде 100 миллионов гривень залога отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Шевченковского райсуда на заседании 19 января, передает "Общественное".

«Продлить срок меры пресечения в отношении обвиняемого Насирова до 19 марта 2018 года», - сказал судья.

В частности, Насиров продолжит носить электронный браслет и не сможет выезжать за пределы Киевской области. Также ему не вернут загранпаспорт.

На заседании 19 января прокуроры продолжили зачитывать обвинительное заключение в отношении Насирова. В целом документ насчитывает 774 страницы, но прокуроры успели прочитать лишь 54 страницы.

Обычно обвиняемый и его адвокаты самостоятельно знакомятся с обвинительным актом, но Насиров обратился с ходатайством, чтобы этот документ зачитали в суде в полном объеме. Несмотря на это, на заседании Насиров упрекнул прокуроров, что они «слишком медленно» зачитывают обвинительный акт.

Прокуроры же подчеркнули, что «это является очевидным затягиванием судебного процесса».

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«У обвиняемого было более чем достаточно времени самостоятельно ознакомиться с обвинительным актом», - сказал прокурор Андрей Перов.

Также на заседании продлили меру пресечения другому обвиняемому по этому делу - руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 марта отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры в отношении него.