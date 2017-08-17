Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия НАБУ и САП

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Насиров написал на своей странице в сети Facebook.

"Европейский суд принял жалобу на незаконные действия НАБУ и САП", - написал он.

По словам Насирова, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству.

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"Моя жалоба в Европейский суд по правам человека имеет убедительную доказательную базу, которая свидетельствует о незаконности моего задержания, незаконные действия в суде при избрании меры пресечения, давление на правоохранителей и суд, незаконное лишение меня свободы", - написал Насиров.

Он также сообщил о том, что Генеральной прокуратурой Украины уже открыт ряд уголовных дел в отношении незаконных действий детективов НАБУ, прокуроров САП и судей.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.