Генпрокуратура изъяла из суда оригинал приговора о конфискации $1,5 миллиардов Януковича

Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре возможность изъять оригинал приговора Аркадию Кашкину, по которому происходит конфискация $1,5 млрд так называемого "общака Януковича" и всех связанных документов.

Об этом свидетельствует постановление суда от 13 ноября 2017 года, пишут "Наши гроши".

"Суд обязал Апелляционный суд Донецкой области предоставить прокурорам ГПУ Александру Говорущаку, Константину Кулику, Ярославу Домбровскому оригиналы документов судебного дела №234/4135/17 с приговором Краматорского городского суда Донецкой области от 28.03.2017 и всеми связанными с судебным производством ходатайствами, апелляционными жалобами, заявлениями адвокатов Щербины Д.В. и Коваленко М.М. поданных в интересах кипрских компаний Opalcore Ltd, Akemi Management Limited, Erosaria LTD, Wonderbliss LTD, Aldoza Investments Limited", - пишет издание.

Срок действия постановления был установлен на один месяц – до 13 декабря.

Свое ходатайство ГПУ аргументировала тем, что жалобы на приговор Кашкину поданы адвокатами, которые могли подделать договоры на представление интересов указанных кипрских компаний.

"А сделано это было "с целью содействия участникам преступной организации, путем препятствования в исполнении решения суда в части специальной конфискации имущества (денежных средств), принадлежащих преступной организации", - отмечают "Наши гроши".

Следствие установило, что договоры о предоставлении правовой помощи с адвокатами Щербиной и Коваленко заключены кипрскими компаниями "Opalcore Ltd", "Akemi Management Limited", "Erosaria Ltd" и "Wonderbliss ltd" в лице "А.М.К. Trusteeservices limited", документы от имени которой удостоверены Tonia Antoniou. А от компании "Aldoza Investments Limited" договор подписала "Pagedirectors limited", интересы от имени которой удостоверены Patrikios Pavlou.

Однако, отмечают в ГПУ, "ни один из указанных договоров и приобщенные к ним документы, учитывая, что их стороной являются резиденты Кипра, в соответствии с требованиями Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, не имеют необходимого апостилирования".

"Так, Щербина и Коваленко используя фотокопии договоров о предоставлении правовой помощи без соответствующего апостилирования подавали апелляционные жалобы, ходатайства, заявления в апелляционный суд Донецкой области, заявили в ГПУ", - пишут "Наши гроши".

Отмечается, что ходатайство прокуроров ГПУ было подано в рамках расследования следственным отделом управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры уголовного производства №42017000000001533 от 18 мая 2017 по фактам содействия неустановленными лицами преступной деятельности организации под руководством Януковича.

В рамках этого производства в начале декабря 2017 года был задержан Михеил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Краматорский городской суд принял решение о спецконфискацию 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда, что конфискованные средства пойдут, в первую очередь, на укрепление украинской армии.

22 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура предпринимает шаги, чтобы засекретить решение Краматорского городского суда, которым были конфискованы средства Януковича и его окружения. «Решение Краматорского суда... Мы действительно делаем шаги, чтобы засекретить данное решение с целью обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее не свидетеля, а лица, заключившего соглашение», - сказал он.

Тогда Луценко заявил, что «никаких юридических секретов у нас нет, но для нас очень важно обеспечить безопасность свидетеля, тем более, есть уже следующие лица, которые помогают нам идти тем же путем в отношении других активов». Он заверил, что «этот член преступной организации, который пошел на соглашение со следствием, согласился на активное участие и получение денежного вознаграждения за участие в фиктивном предпринимательстве и легализации средств преступной организации».

В сентябре 2017 года в ГПУ сообщили, что первая часть средств из 200 миллионов долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет.