Прокуратура планирует провести в 2018 году спецконфискацию еще 5 миллиардов - Луценко

В следующем году Генеральная прокуратура планирует конфисковать еще 5 миллиардов.

Об этом эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко комментируя вопрос, правдивы ли слухи о том, что на самом деле деньги Курченко и Арбузова на самом деле не пошли в бюджет, а с их счетов был снят арест.

«Средства организованной преступной группировки во главе с Януковичем были заморожены еще в 2014 году. С того времени никто не мог их спецконфисковать. Несколько десятков попыток в парламенте проваливались под разными надуманными предлогами людьми, которые были связаны с окружением Януковича. Из-за этого было принято решение провести спецконфискацию в рамках предоставленных нам законом возможностей. Они достаточно узкие. Но мы смогли пройти в это «ушко для иглы», – считает Луценко.

По словам генпрокурора, на данный момент у него есть официальные ответы от Госказначейства и банков, в которых были средства, что все 1,5 миллиарда долларов, списаны.

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«Все средства находятся в распоряжении государства. Все остальное неправда. Более того, в следующем году продолжим спецконфискацию еще нескольких миллиардов средств группировки Януковича. В частности, в Одессе мы спецконфисковали нефтеперерабатывающий завод, который незаконно приобрел Курченко», – напомнил Юрий Луценко.

В то же время, Луценко отметил, что министерства освоили лишь 5 миллиардов из тех 22 миллиардов гривень, которые в июне распределила Рада.

«В первую очередь освоило Министерство обороны и автодор. Если говорить политическими терминами, то освоение такой малой суммы означает саботаж. Тем не менее, в следующем году мы надеемся спецконфисковать не менее 5 миллиардов. Я буду выступать, чтобы правительство взяло на себя обязательства, чтобы эти средства дошли до людей», – отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Краматорский городской суд принял решение о спецконфискацию 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украины-2020» Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда, что конфискованные средства пойдут, в первую очередь, на укрепление украинской армии.

22 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура предпринимает шаги, чтобы засекретить решение Краматорского городского суда, которым были конфискованы средства Януковича и его окружения. «Решение Краматорского суда... Мы действительно делаем шаги, чтобы засекретить данное решение с целью обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее не свидетеля, а лица, заключившего соглашение», - сказал он.

Тогда Луценко заявил, что «никаких юридических секретов у нас нет, но для нас очень важно обеспечить безопасность свидетеля, тем более, есть уже следующие лица, которые помогают нам идти тем же путем в отношении других активов». Он заверил, что «этот член преступной организации, который пошел на соглашение со следствием, согласился на активное участие и получение денежного вознаграждения за участие в фиктивном предпринимательстве и легализации средств преступной организации».