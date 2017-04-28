Луценко рассказал о деталях конфискации $ 1,5 миллиарда Януковича

Генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал о деталях конфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения и похвалил Константина Кулика, который на посту военного прокурора возглавлял следствие по этому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на брифинге.

«Активная работа всех подразделений ГПУ, в частности, над этим работала военная прокуратура и сам прокурор сил АТО Константин Кулик, который зарегистрировал уголовное дело по обвинению по статье 255 - создание преступной организации”, - отметил Луценко. (УНИАН: согласно информации на сайте Генпрокуратуры, Кулика 14 апреля был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ).

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Луценко также сообщил, что в ходе следствия было достигнуто соглашение с членами преступной организации, которые указали на способы и участников деятельности преступной организации Януковича по разворовыванию государственных средств.

По словам Луценко, месяц назад суд в Краматорске принял решение о конфискации этих средств, а поскольку в течение месяца никто не подал апелляцию на это решение суда, то оно вступило в силу.

Также он добавил, что сегодня утром вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым он прибыл в «Сбербанке» на счетах которого находились арестованные средства Януковича, и сегодня же утром начался и сейчас продолжается процесс пересчета этих средств со счетов «Сбербанка» на единый счет Государственного казначейства.

Общая сумма средств, по словам Луценко, около 1,5 млрд долл.

Он также рассказал о схеме, с помощью которой отмывались украденные у украинцев деньги: “Украденные средства были через специально организованную схему вложенные в государственные ценные бумаги. Речь идет об около сотни счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги”.

Также Луценко добавил, что благодаря этой преступной схеме группировки Януковича еще и получало проценты, которые начислялись при покупке государственных ценных бумаг, более того, эти операции происходили в иностранной валюте, а процент достигал 8% годовых.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство «Ощадбанка» уже приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, конфискованные у Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.