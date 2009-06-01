Эксперт видит единственный риск для союза Тимошенко и Януковича

Вероятность создания коалиции между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко большая, как никогда, однако существует проблема прочности такого союза. Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО.

В частности, политолог отметил: "Судя из информации источников, причастных к проекту, буквально цитирую: "Вероятность достижения согласия между ПР и БЮТ большая, как никогда". Никогда они еще так не были близки к компромиссу по вопросам Конституции и других стратегических вопросов".

Однако, по мнению В.ФЕСЕНКО, здесь существует другая проблема. "Даже когда этот союз будет заключен, насколько он будет крепким и долговечным? Могут быть определенные проблемы. Но, если оценивать в целом, то, с одной стороны есть серьезное препятствие взаимного недоверия. Это препятствие и с точки зрения достижения компромисса, и с точки зрения его долго продолжительности", - сказал он.

С другой стороны, отметил эксперт, есть много общих вызовов для двух политических сил и для Украины, что вынуждает искать компромисс, даже накануне президентских выборов. Речь идет в первую очередь об экономическом кризисе, политической нестабильности, необходимости преодолевать нынешние социально-экономические проблемы. В этом заинтересованы представители бизнеса, реального сектора в обеих политических силах. Кроме этого, есть риски, что президентские выборы могут превратиться в очень опасную политическую войну.

При этом политолог вспомнил об "определенном политическом опыте за рубежом. Имею в виду так называемую большую коалицию в Германии. Я бы посоветовал БЮТ и ПР, если они всерьез хотят создать альянс, реально изучить немецкий опыт. Он может быть очень полезным как для них, так и для страны в целом. Даже сейчас, когда до парламентских выборов во ФРГ осталось меньше полгода, и Христианско-демократический союз, и социал-демократы, будучи конкурентами на выборах, вместе работают на страну".

Если же альянс БЮТ и ПР будет для того, чтобы разделить власть на двоих, то последствия будут отрицательными, отметил В.ФЕСЕНКО. По его словам, "в данном случае нужно оценить, ради чего стоит договариваться и о чем именно".

Анализируя информацию о ведении переговоров между БЮТ и ПР о внесении изменений в Основной Закон Украины, политолог отметил, что голосов ПР и БЮТ хватит для внесения изменений в Конституцию. Тем более, что есть вариант достижения договоренности не только в формате двух политических сил. По его словам, "к такой коалиции может присоединиться и Блок Литвина (о поддержке такого формата говорил сам председатель ВР) и часть фракции НУ-НС, которая поддерживает нынешнюю коалицию. Только если они не увидят в таких изменениях рисков для себя. Тогда не будет проблем с поиском голосов для внесения изменений в Конституцию".

Единственный серьезный риск в данном случае, который может стать очень серьезным препятствием, - это новая волна экономического кризиса, считает В.ФЕСЕНКО. Если это произойдет и повлияет на социально-экономическую ситуацию, это может помешать планам конституционных изменений, замечает он.

В.ФЕСЕНКО считает "очень неоднозначной" проблему выборов Президента в парламенте. "С одной стороны, большинство населения благосклонно относится к прямым всенародным выборам Президента. Если же БЮТ и ПР договорятся о норме выборов Президента в парламенте, то им придется убеждать общество, что это стоит сделать", - говорит эксперт. При этом как пример он привел опыт европейских стран. По словам В.ФЕСЕНКО, избрание Президента в парламенте будет логичным, если его полномочия "будут сугубо церемониальными. Когда он не будет иметь прямого влияния не только на исполнительную власть, но также и на сферу внешней политики и силовые структуры. В этом случае нет никакого смысла голосовать за Президента на всенародных выборах, когда он будет выполнять функции арбитража. Так есть в той же Германии или Италии".

"Если же за Президентом будут оставаться достаточно широкие полномочия (влияние на внешнюю политику, кадровые функции), тогда действительно будут серьезные вопросы по поводу целесообразности избрания Президента в парламенте", - считает эксперт.

По мнению политолога, еще одна сторона проблемы заключается в том, что нужно тщательным образом продумать процедуру избрания Президента в парламенте. В Европе, как направило, применяется процедура квалифицированного большинства. В некоторых странах действует процедура избрания в несколько туров. Иногда институт избрания имеет расширенный формат. То есть избирает не только парламент, но и две палаты парламента. В федеральных странах привлекаются к выборам представители субъектов федерации. Существуют и другие формы ради расширения института выборщиков Президента. "Я думаю, - сказал В.ФЕСЕНКО, - что все это также следует продумать. Как минимум, нужно квалифицированное большинство. Каким оно должно быть - 2/3 или 3/5 от состава парламента, здесь уже вопрос договоренности между политическими силами".

По словам эксперта, процедура квалифицированного большинства применяется для того, чтобы повысить уровень легитимности Президента. "Его должны поддержать не только простым большинством (фактически правящая коалиция), но и большинство политических сил, которые представлены в парламенте. Кроме того, это также побуждает искать фигуру компромиссную, консенсусную, достаточно нейтральную, которая удовлетворяла бы функции арбитра", - отметил В.ФЕСЕНКО.