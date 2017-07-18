Суд отказался рассматривать жалобу прокуратуры об изменении меры пресечения главе Счетной палаты

Апелляционный суд города Киева отказал в открытии производства по апелляционным жалобам прокурора на постановление Шевченковского районного суда города Киева от 9 июня об изменении меры пресечения председателю Счетной палаты Роману Магуте с домашнего ареста на личное обязательство. Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда от 7 июля, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Отмечается, что постановлением подготовительного судебного заседания Шевченковского райсуда от 9 июня было назначено судебное разбирательство на основании обвинительного акта в уголовном производстве в отношении двух лиц, среди которых и Магута - по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Этим же постановлением изменено на время судебного разбирательства действие примененной к Магуте меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство и отменено его отстранение от должности председателя Счетной палаты.

Согласно тексту постановления Апелляционного суда, прокурор Александр Посвистак еще 19 июня подал две апелляционных жалобы на вышеуказанное постановление Шевченковского райсуда.

В одной из представленных апелляционных жалоб прокурор просил постановление подготовительного судебного заседания в части изменения обвиняемому Магуте меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство отменить и вынести новое решение, которым продолжить обвиняемому срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста с возложением соответствующих указанных апеллянтом обязанностей.

В другой жалобе прокурор ставит вопрос об отмене данного постановления в части отмены отстранения Магуты от должности председателя Счетной палаты Украины и вынесения постановления о продлении срока отстранения его от должности на время судебного разбирательства.

В свою очередь, Апелляционный суд постановил отказать в открытии производства по апелляционным жалобам прокурора на постановление Шевченковского райсуда от 9 июня.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста председателю Счетной палаты Магуте, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

"По ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры судом была продлена мера пресечения председателю Счетной палаты в виде домашнего ареста и члену Счетной палаты в виде личного обязательства на время судебного разбирательства, также продлено их отстранения от должности на указанный срок", - говорилось в сообщении САП .

По данным САП, председатель Счетной палаты обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). Член Счетной палаты обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2015 года председатель Счетной палаты, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты, подготовил и подписал ряд служебных документов о противоправном отчуждении двухкомнатной служебной квартиры в новостройке Киева в частную собственность ее родственника.