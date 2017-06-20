Прокурорская тайна: насколько законно ограничение доступа к е-декларациям военных прокуроров

Вокруг ситуации с ограничением доступа к е-декларациям военных прокуроров по решению Главного военного прокурора Анатолия Матиоса разгорелась жаркая дискуссия. Противники закрытия доступа к декларациям указывают на незаконность действий НАПК и прокуратуры, которые могут положить начало масштабному сокрытию любых деклараций в «ручном режиме». Сторонники, в свою очередь, указывают на необходимость защитить персональные данные правоохранителей, расследующих преступления в зонах ведения боевых действий.

А пока активисты из Центра противодействия коррупции ожидают рассмотрения соответствующего иска по этому делу (к Матиосу и Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции (НАПК)) Окружным административным судом столицы (суд должен состояться 19 июля), давайте попытаемся разобраться, соответствует ли это своеобразное засекречивание е-деклараций военных прокуроров букве закона.

Итак, согласно данным, размещенным на сайте Центра противодействия коррупции, на основании постановления, подписанного Анатолием Матиосом, из общего доступа в Едином государственном реестре электронных деклараций, который ведет НАПК, исчезли около 200 деклараций военных прокуроров. В публичном доступе текст данного постановления, а также связанная с ним переписка НАПК и органов прокуратуры, не размещались. Согласно заявлениям НАПК, приказ Анатолия Матиоса изъять соответствующие декларации из общего доступа обоснован ссылками на статьи 10, 13, 14, 17 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

Если кратко, то эти нормы предоставляют г-ну Матиосу право, в целях обеспечения безопасности работников прокуратуры, принимать обязательные к исполнению любыми иными лицами, включая НАПК, решения о запрете на выдачу любых сведений о таких лицах адресными бюро, паспортными службами, подразделениями ГАИ, справочными службами АТС и прочими официальными информационно-справочными службами. При этом понятие «официальной информационно-справочной службы» для целей данного закона не определено.

Наличие у Главного военного прокурора полномочий требовать что-либо изъять из вышеуказанного реестра на основании Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» довольно спорное.

С точки зрения общей логики, вряд ли Единый государственный реестр электронных деклараций можно считать информационно-справочной службой. Таким образом, наличие у Главного военного прокурора полномочий требовать что-либо изъять из вышеуказанного реестра на основании Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» довольно спорное.

Кроме того, Закон Украины «О противодействии коррупции» не содержит каких-либо исключений, позволяющих НАПК изымать декларации из общего доступа в едином реестре на сайте НАПК. Статья 47 данного закона говорит о том, что все поданные е-декларации включаются в единый реестр, открытый круглосуточный доступ к которому обеспечивает НАПК. Эта статья предусматривает ограничение доступа лишь к некоторым сведениям, указанным в декларациях – но не к декларациям в целом. К таким сведениям с ограниченным доступом, в частности, относятся сведения о месте проживания лиц, адресах нахождения декларируемых объектов, паспортных данных и ИНН декларантов и прочих лиц, упомянутых в е-декларации (эти нормы как раз и направлены на защиту декларантов от неправомерных посягательств третьих лиц).

Более того, Закон Украины «О доступе к публичной информации» в статье 6 прямо устанавливает, что прочая информация из е-деклараций (помимо указанной выше) не считается информацией с ограниченным доступом, и что, в случае ограничения доступа к какой-либо содержащейся в документе информации, ограничивается доступ именно к этой информации, а не к документу (то есть, е-декларации) в целом.

Исходя из изложенного выше, законодательство Украины не содержит норм, которые бы прямо и однозначно предоставляли прокуратуре полномочия инициировать изъятие е-деклараций из общего доступа, а НАПК – изымать такие декларации.

В этом ключе целесообразным представляется законодательно расширить перечень сведений в е-декларациях правоохранителей, доступ к которым может ограничиваться.

Без внесения изменений в Закон Украины «О противодействии коррупции», изъятие деклараций действительно создает опасную тенденцию к управлению реестром е-деклараций «в ручном режиме» на основании индивидуальных решений лиц, уполномоченных применять меры по защите сотрудников правоохранительных органов. Закрепление возможности полностью изъять е-декларации из общего доступа вряд ли положительно скажется на борьбе с коррупцией, ведь, в таком случае, активы довольно широкого круга лиц могут быть выведены из сферы общественного контроля.

Вместе с тем, к возможным изменениям следует подходить максимально осторожно и взвешенно, соблюдая баланс между необходимостью обезопасить правоохранителей и сохранением идей, на которых базируется система е-декларирования (речь идет, в частности, об идее всеобщего декларирования доходов и расходов).

В этом ключе целесообразным представляется законодательно расширить перечень сведений в е-декларациях правоохранителей, доступ к которым может ограничиваться. В частности, это могут быть сведения об именах членов семьи, населенных пунктах, в которых размещена недвижимость, марках машин – то есть, информация, которая может помочь злоумышленникам спланировать неправомерные действия против декларанта. При этом общественность должна иметь доступ к сведениям о доходах, активах и расходах данных лиц. Ведь для осуществления публичного контроля достаточно в целом понимать, сходится ли дебет с кредитом на уровне базовых показателей декларации.

Галина Мельник, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»