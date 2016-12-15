Могерини об антироссийских санкциях: Решения Трампа не повлияют на политику ЕС
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что политика ЕС в отношении РФ не зависит от Вашингтона.
Об этом Могерини заявила в интервью The Wall Street Journal, передает РБК.
Говоря об антироссийских санкциях, глава европейской дипломатии заявила, что ЕС намерен их продлить. По ее словам, какие бы решения ни принимала администрация Трампа в отношении антироссийских санкций, Брюссель будет продолжать увязывать их с выполнением минских договоренностей.
"Европейские решения не связаны с политическими решениями в Вашингтоне", - подчеркнула Могерини.
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Она заявила, что ЕС готов работать с командой Дональда Трампа. При этом она допускает, что ЕС может объединиться с Россией против некоторых планов избранного президента США.
"В каждом конкретном случае вы найдете вопросы, где я бы не была удивлена видеть европейцев и русских на одной стороне. Это сделка с Ираном, мирный процесс на Ближнем Востоке и возможная роль ООН", - сказала Могерини. Трамп заявлял о том, что намерен пересмотреть соглашение с Ираном, "встряхнуть" Ближний Восток и уменьшить роль ООН.
Могерини отмечает, что ЕС готов к сотрудничеству с командой Трампа по широкому спектру проблем, где у Брюсселя и Вашингтона есть общие интересы.