Скандал вокруг возвращения самолета "Белавиа" в Киев: в СБУ нет информации о сумме компенсации
Руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявляет, что у СБУ нет информации относительно суммы компенсации за возвращение самолета «Белавиа».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно суммы и сроков компенсации за возвращение самолета «Белавиа», о чем якобы была достигнута договоренность.
«У нас этой информации нет, потому что хозяйственные отношения между компаниями, которые осуществляют авиаперевозки - это не предмет компетенции Службы безопасности», - подчеркнул Ткачук.
Как сообщал УНИАН, 21 октября Служба безопасности Украины заставила пассажирский самолет компании «Белавиа», вылетевший из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Минск, вернуться в Киев. Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника антимайдана. Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он прибыл в Минск другим авиалайнером.
Беларусь на официальном уровне потребовала от Украины извинений и денежной компенсации ущерба.
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24 ноября заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что вопрос о выплате компенсации за возвращение лайнера в киевский аэропорт «Киев», находится в стадии проработки.
«Кроме нашей авиакомпании, проблемой плотно занимается МИД Беларуси. Со стороны «Белавиа» «все необходимые условия выполнены, согласована сумма компенсации за возвращение борта», - уточнил представитель компании.
По его словам, также по этому вопросу продолжаются консультации с «Украэрорухом».