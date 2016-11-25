Скандал вокруг возвращения самолета "Белавиа" в Киев: в СБУ нет информации о сумме компенсации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно суммы и сроков компенсации за возвращение самолета «Белавиа», о чем якобы была достигнута договоренность.

«У нас этой информации нет, потому что хозяйственные отношения между компаниями, которые осуществляют авиаперевозки - это не предмет компетенции Службы безопасности», - подчеркнул Ткачук.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Служба безопасности Украины заставила пассажирский самолет компании «Белавиа», вылетевший из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Минск, вернуться в Киев. Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника антимайдана. Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он прибыл в Минск другим авиалайнером.

Беларусь на официальном уровне потребовала от Украины извинений и денежной компенсации ущерба.

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24 ноября заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что вопрос о выплате компенсации за возвращение лайнера в киевский аэропорт «Киев», находится в стадии проработки.

«Кроме нашей авиакомпании, проблемой плотно занимается МИД Беларуси. Со стороны «Белавиа» «все необходимые условия выполнены, согласована сумма компенсации за возвращение борта», - уточнил представитель компании.

По его словам, также по этому вопросу продолжаются консультации с «Украэрорухом».