СБУ о скандале с "Белавиа": мы просили вернуть самолет, а не угрожать истребителями

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Мы в очередной раз подчеркиваем, что никаких подобных указаний о поднятии истребителей не давали, переговоров с пилотами не вели, а только просили повернуть самолет», – сказала Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании «Белавиа», вылетевший из аэропорта «Жуляны» в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы угрожала белорусскому самолете истребителями. СБУ опровергла эту информацию. Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника «Антимайдана». Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручил ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует от Украины извинений и денежной компенсации убытков авиакомпании. В МИД Украины заявили, что по поводу ноты МИД Беларуси будут работать с компетентными органами.

Сегодня белорусские СМИ обнародовали расшифровку переговоров пилотов «Белавиа» с украинским диспетчером, в которой говорится об «угрозе применения боевой авиации».

В частности, диспетчер во время связи с пилотом сообщил ему: «Белавиа-840», поступило указание: вам необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват». По словам диспетчера, информация поступила от «Украэроцентра».