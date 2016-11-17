Послы ЕС дали "зеленый свет" безвизовому режиму с Украиной

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС по результатам заседания, передает собственный корреспондент УНИАН.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

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«17 ноября Комитет постоянных представителей согласовал от имени Совета позицию на переговоры по визовой либерализации для Украины. Комитет подтвердил предложение Комиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода», - говорится в решении.

Вместе с тем, Совет ЕС высказался за то, чтобы вступление в силу либерализации визового режима для Украины произошло одновременно с вступлением в силу нового «механизма временной приостановки». «На основе этого мандата председательства начнет переговоры с Европейским парламентом», - говорится в решении.

Это решение является важным, следующим этапом процесса принятия решения ЕС относительно безвизового режима для Украины. До этого свою позицию высказал профильный Комитет Европейского парламента LIBE, поддержав предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После этого должны начаться трехсторонние межинституциональные переговоры с участием представителей Европейского парламента, докладчика по этому вопросу Марии Габриэль), Совета ЕС, который будет представлен председательствующей в ЕС страной и Европейской Комиссией. Начало таких переговоров зависит от того, как быстро примут решение насчет механизма временного прекращения, обсуждение которого продолжается в трехстороннем формате.

После того, как ситуация вокруг механизма временного прекращения будет решена, окончательное решение о "безвизе" для Украины должно быть принято на пленарном заседании Европейского парламента и на заседании Совета ЕС.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что законодательный орган ЕС готов к отмене визового режима для украинцев.

Напомним, 15 ноября европейский чиновник анонсировал, что рассмотрение вопроса предоставления Украине безвизового режима Европейскис Союзом на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов (Coreper) состоится в четверг, 17 ноября.

«Да, этот вопрос стоит на повестке дня. В случае, если решение будет принято, мы обнародуем пресс-релиз », - сказал он. Ожидается, что в случае принятия положительного решения, как это было для Грузии, будет согласована позиция ЕС для проведения межинституциональных переговоров.

«5 октября Комитет постоянных представителей согласовал от имени Совета позицию на переговорах по визовой либерализации для Грузии. Комитет подтвердил предложение комиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода », - говорится в документе, принятом по Грузии.