Шульц: Европарламент готов к отмене визового режима для Украины

Об этом Шульц заявил в видеообращении к членам Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Европравда.

"Несмотря на кризис Евросоюза, ЕС не забывает об Украине и о конфликте на востоке Украины", - отметил Шульц.

"Хочу подчеркнуть, не только Украина нуждается в ЕС, но и ЕС нуждается в Украине. Именно поэтому мы продолжим поддержку Украины, наша цель остается неизменной - экономически развитая и свободная Украина", - добавил глава Европарламента.

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По словам Мартина Шульца, именно в этом контексте Европарламент готов поддержать отмену визового режима для Украины.

"Мы уверены, что это (отмена визового режима) приведет к увеличению иностранных инвестиций в Украину и к экономическому росту, в котором так нуждается Украина", - подчеркнул Щульц.

Однако, глава Европаралмента отметил, что "часть работы должна сделать Украина".

"Мы видим, что внутри Украины до сих пор есть противоречия. Именно поэтому вы должны продолжить антикоррупционную и судебную реформы и реализацию минских договоренностей", - резюмировал президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС в четверг, 17 ноября.