Шульц: Европарламент готов к отмене визового режима для Украины
Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что законодательный орган ЕС готов к отмене визового режима для украинцев.
Об этом Шульц заявил в видеообращении к членам Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Европравда.
"Несмотря на кризис Евросоюза, ЕС не забывает об Украине и о конфликте на востоке Украины", - отметил Шульц.
"Хочу подчеркнуть, не только Украина нуждается в ЕС, но и ЕС нуждается в Украине. Именно поэтому мы продолжим поддержку Украины, наша цель остается неизменной - экономически развитая и свободная Украина", - добавил глава Европарламента.
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По словам Мартина Шульца, именно в этом контексте Европарламент готов поддержать отмену визового режима для Украины.
"Мы уверены, что это (отмена визового режима) приведет к увеличению иностранных инвестиций в Украину и к экономическому росту, в котором так нуждается Украина", - подчеркнул Щульц.
Однако, глава Европаралмента отметил, что "часть работы должна сделать Украина".
"Мы видим, что внутри Украины до сих пор есть противоречия. Именно поэтому вы должны продолжить антикоррупционную и судебную реформы и реализацию минских договоренностей", - резюмировал президент Европарламента.
Как сообщал УНИАН, визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС в четверг, 17 ноября.