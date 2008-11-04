Литвин предлагает сократить депутатов

Лидер фракции Блока Литвина в парламенте Владимир ЛИТВИН предлагает сократить численность депутатов Верховной Рады в соответствии с сокращением населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Виннице.

"Я двумя руками за сокращение количества народных депутатов в Верховной Раде. Я предлагаю задействовать простой и понятный принцип: если у нас 450 депутатов было, когда в Украине было свыше 50 миллионов граждан, сегодня имеем около 46 миллионов, то Верховную Раду необходимо сократить пропорционально уменьшению населения", - сказал он.

В.ЛИТВИН напомнил, что на общегосударственном референдуме в 2000 году граждане Украины большинством голосов проголосовали за сокращение численности ВР до 300 депутатов. "Однако эти результаты никто не имплементировал. Тогдашний Президент Украины (Леонид КУЧМА) побоялся это сделать из-за тогдашнего политического противостояния", - сказал он.