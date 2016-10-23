Порошенко: Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны ЕС до 24 ноября

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, нет никаких сомнений. Могу сказать, даже, до какой даты – до 24 ноября, потому что 24 ноября состоится саммит Украина-ЕС, и мы договорились, что на этот саммит все документы будут готовы», – заявил он.

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«Мы переговорили с руководителем Европейской народной партии в Европарламенте, где мы четко заручились поддержкой крупнейшей фракции в Европарламенте; мы переговорили с Мартином Шульцем, президентом Европарламента, который представляет социалистов, и заручились поддержкой этой второй по численности фракции. Мы получили поддержку либералов и консерваторов, мы имеем абсолютное большинство в Европарламенте по поводу ратификации соглашения о безвизовом режиме», – добавил президент.

«Мы бы имели его раньше, но задержка была вызвана так называемым механизмом приостановки безвизового режима, он связан не с Украиной, а со странами Ближнего Востока», – отметил Порошенко.

«Сейчас у нас есть заверения, что наши переговоры ускорили рассмотрение этого механизма приостановления – речь шла о споре между полномочиями Европарламента и полномочиями Еврокомиссии. Я очень надеюсь, что взаимопонимание будет найдено. На следующей неделе будет проголосовано приостановление, будет найден компромисс, и Украина получит решение о безвизовом режиме до 24 ноября», – заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что разработка механизма временной приостановки безвизового режима в ЕС не связана с Украиной.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.