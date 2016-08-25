Имперская мозоль

Поздравления с Днем Независимости прилетели в Украину с разных концов света. Слова поддержки были озвучены в посланиях глав маленьких и больших стран, влиятельных государств и не очень. Демонстративно «забыли» поздравить только в одном - соседнем, правители которого никак не могут определиться, кто живет в Украине («братский народ» или фашисты-каратели-бандеровцы) и кто ею руководит (люди, которые «захватили, в свое время, власть и продолжают ее удерживать» или «украинские партнеры»).

Ожидать поздравлений Путина в адрес Порошенко вряд ли стоило, уж слишком глубоки противоречия между странами - сейчас это принято называть «гибридной войной». Вместе с тем, необходимо напомнить, что за два с половиной года противостояния, в Кремле всегда нарочито подчеркивали и старались разделить «хунту, захватившую власть» и простых украинцев.

Ожидать поздравлений Путина в адрес Порошенко вряд ли стоило, уж слишком глубоки противоречия между странами - сейчас это принято называть «гибридной войной»

Собственно, эта формула давно используется Кремлем, например, при поздравлениях с Днем Победы. К этой дате из Москвы традиционно отправляют послания президентам стран СНГ и отдельно украинскому и грузинскому народам. Так, кстати, выяснилось, что поздравления с Днем Победы украинцы достойны, хотя, согласно неоднократным заявлениям Путина, с фашизмом Россия справилась бы и самостоятельно. Но вот поздравить украинцев с Днем Независимости оказалось ниже достоинства северо-восточных соседей.

Дело в том, что спустя 25 лет Москву продолжают мучить имперские фантомные боли и желание вернуть под свой контроль «блудную» Украину.

Кремлевские стратеги и борцы с украинской идентичностью объявили нашу страну «зоной своих интересов» и продолжают транслировать один и тот же посыл - как плохо живется в Украине без московского наместника. Доказывая, в первую очередь, самим себе, «несостоятельность и вред» украинской Независимости. На это брошены лучшие силы. А в помощь им – десант говорящих голов, состоящий из разыскиваемых в Украине бывших чиновников и экспертов с зарплатой из администрации президента РФ. Поэтому с экранов российских телевизоров регулярно и в унисон звучат рассказы о том, какой ужас творится в жидобандеровской Украине: тут и кризис, и политический раскол, и неправильный парад. Обобщая - все плохо, а будет еще хуже.

Дело в том, что спустя 25 лет Москву продолжают мучить имперские фантомные боли и желание вернуть под свой контроль «блудную» Украину

В целом же, из российских СМИ об Украине можно узнать много нового. К примеру, для россиян давно не секрет, что руководят Украиной ЦРУ и вице-президент США Джо Байден. Или что граждане Украины, которые на самом деле об этом и не догадываются, были категорически против участия в параде подразделений совместной украино-польско-литовской бригады (иначе и быть не может, ведь в 17-м веке украинцы, под руководством Богдана Хмельницкого, воевали с поляками). Кроме того, россияне убеждены, что украинские бойцы Сил специальных операций настолько недовольны новой эмблемой ССО - «Волком», что высказали свои возражения по этому поводу высказали министру обороны Украины…

Откуда об этом узнают российские телеканалы? Ну, к примеру, в последнем случае (о ситуации с эмблемой украинских ССО), об этом написал маргинальны сайт, адрес которого заканчивается на «ru». Впрочем, подобное не останавливает российских медийщиков, ретранслирующих разнообразные бредни в российское информпространство... Зато ни один российский телеканал не рискнул показать россиянам кадры с «Марша непокоренных», когда после парада по Крещатику прошли украинцы с портретами своих близких, погибших в боях с российскими захватчиками.

Зачем же российские медийщики уделяют столько эфирного времени «заботе об украинцах»? Среди всей грязи и помоев, традиционно изрыгаемых в РФ против Украины, хочешь – не хочешь, проскакивает и главный месседж: поскольку, как считает президент РФ, власти Украины грабят свой народ, это абсолютно оправдывает и агрессию России, захватившей Крым и Донбасс.

Роман Цимбалюк, Москва