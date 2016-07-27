На переговорах в Минске достигнут определенный прогресс по восстановлению железных дорог на Донбассе - Сайдик

Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Сайдик пояснил, что на заседании рабочей подгруппы по экономическим вопросам вновь основательно обсуждались проблемы восстановления железнодорожной инфраструктуры.

"Положительно, хотя и медленно, решаются вопросы восстановления системы управления железными дорогами и выплаты заработной платы железнодорожникам", - сказал спецпредставитель.

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Также, по его словам, сегодня обсуждался вопрос восстановления линий электропередачи. Для ускорения процесса дальнейшие переговоры по этой теме будут идти на уровне соответствующих министерств Украины и России, сказал он.

Сайдик проинформировал и о работе других рабочих подгрупп на очередном раунде переговоров. Так, подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждать освобождение заложников, проблему пропавших без вести. Затронута и такая важная тема как пересечение линии соприкосновения гражданскими лицами. Речь шла об открытии дополнительных пунктов пропуска и улучшении работы существующих пунктов.

Координатор группы Тони Фриш призвал участников переговоров тесно сотрудничать с Международным Красным Крестом. В частности, он имел в виду предоставление для сотрудников этой организации доступа к тем местам, где содержатся пленные. Фриш также проинформировал участников встречи о своей поездке в "отдельные районы Луганской и Донецкой областей". При этом координатор ознакомился с ситуацией по обе стороны конфликта.

"Координатор поделился своими впечатлениями о том, что гражданское население в зоне конфликта желает всего лишь восстановления мира и возвращения к своим очагам", - сказал Сайдик.

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На сегодняшних переговорах представители ЮНИСЕФ представили свою дорожную карту мероприятий по защите прав детей.

В свою очередь участники рабочей подгруппы по политическим вопросам продолжили обсуждение модальности проведения местных выборов в ОРДЛО. Особое внимание было уделено роли СМИ в избирательной кампании и вопросам финансирования.

Подгруппа по вопросам безопасности продолжила обсуждение путей обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

"В этом контексте особое внимание уделено определению участков для разведения сил", - сказал представитель ОБСЕ.

Напомним, следующие переговоры ТКГ должна провести 3 и 26 августа.