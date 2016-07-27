Контактная группа в Минске проведет следующие переговоры 3 и 26 августа

Как сообщает БЕЛТА, об этом по итогам сегодняшней встречи ТКГ заявил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

Он также подтвердил, что участники переговоров в Минске продолжают обсуждать создание зоны безопасности в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

"Там есть в принципе один открытый вопрос. Думаю, было бы лучше, если бы стороны напрямую вас (журналистов) проинформировали о его сути", - сказал Сайдик.

Он добавил, что участники переговоров еще не потеряли надежды на решение этого вопроса.

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Отвечая на вопрос по поводу призыва ООН соблюдать олимпийское перемирие в связи с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Сайдик, в частности, заявил: "Каждый день без огня в мире - это выигрыш. Если это (Олимпийские игры) будет поводом не стрелять друг в друга, не убивать друг друга, то это уже плюс".

По поводу заявления боевиков "ДНР" о переносе местных выборов на ноябрь он прокомментировал: "Думаю, что этот перенос очевиден. Без этого просто нельзя будет".

Как сообщалось, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма сегодня принимал участие в работе группы в скайп-режиме.