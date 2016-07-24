Главари боевиков на Донбассе перенесли дату "местных выборов"

15:23, 24 июля 2016
Общество
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Лидеры боевиков так называемых ЛНР и ДНР перенесли "выборы в местные органы" с 24 июля на 6 ноября.

oplot.info

Соответствующие указы опубликованы на сайтах «глав» так называемых ДНР и ЛНР.

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Напомним, Украина требует проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

По словам президента Украины Петра Порошенко выборы организовать можно только при выполнении ряда условий, среди которых: российские войска должны быть выведены с территории Украины, миссия ОБСЕ должна иметь доступ к неконтролируемой части украинско-российской границы на Донбассе и другим зонам, где необходимо обеспечить вывод тяжелой техники и вооружения.

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