Главари боевиков на Донбассе перенесли дату "местных выборов"
15:23, 24 июля 2016Общество
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Лидеры боевиков так называемых ЛНР и ДНР перенесли "выборы в местные органы" с 24 июля на 6 ноября.
Захарченко и Плотницкий перенесли дату "местных выборов" / oplot.info
Соответствующие указы опубликованы на сайтах «глав» так называемых ДНР и ЛНР.
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Напомним, Украина требует проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству.
По словам президента Украины Петра Порошенко выборы организовать можно только при выполнении ряда условий, среди которых: российские войска должны быть выведены с территории Украины, миссия ОБСЕ должна иметь доступ к неконтролируемой части украинско-российской границы на Донбассе и другим зонам, где необходимо обеспечить вывод тяжелой техники и вооружения.
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