Аваков призвал политиков воздержаться от распространения домыслов по делу об убийстве Шеремета

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом Аваков заявил, комментируя ход расследования преступления.

По словам Авакова, расследование проводят компетентные следователи и специалисты уголовного розыска Национальной полиции Украины. Вместе с ними работают эксперты из Федерального бюро расследований США.

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«Я каждый день получаю информацию, но это не для публичного дискурса. Будут результаты – будет информация», – подчеркнул глава МВД.

Напомним, что ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что над раскрытием убийства Шеремета работает группа из 50 специалистов.

Также Председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе сообщила, что для расследования убийства журналиста создана оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

23 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в понедельник, 25 июля, специалисты ФБР США предоставят первые данные относительно экспертиз по делу об убийстве Шеремета.