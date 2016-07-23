ГПУ проверяет информацию об организации Трояном слежки за Шереметом, есть уголовное производство - Луценко

Об этом он сказал в эфире телеканала "112. Украина".

Луценко был задан вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть информацию о слежке Трояна за Шереметом и руководителем издания "Украинская правда" Аленой Притулой.

"Могу сразу сказать, что мы проверяем эту информацию. Есть соответствующее уголовное производство. Идет проверка", - сказал он.

Напомним, 22 июля Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором опровергло информацию "интернет-ресурсов с сомнительной репутацией" о причастности Трояна к организации к незаконному наблюдению "за журналистами, чиновниками и руководством Нацполиции".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что объектом такой слежки, кроме Шеремета, якобы была и начальница Трояна - Хатия Деканоидзе.

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Вместе с тем в заявлении МВД не содержалось опровержение факта такой слежки.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.

Сегодня Луценко заявил, что ключевой версией убийства считается месть за профессиональную деятельность Шеремета.