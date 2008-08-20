Девушка Оля из библиотеки Севастополя запросто "выдает" российские паспорта?

Вице-адмирал Владимир БЕСКОРОВАЙНЫЙ считает, что Подкомиссия по вопросам функционирования ЧФ РФ на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии не решила ни одного вопроса по защите национальных интересов Украины.

Об этом он заявил сегодня в Киеве во время круглого стола “Конфликт на Кавказе: нужна ли Украине новая стратегия безопасности?”.

“За десять лет работы Подкомиссией по ЧФ не был решен ни один вопрос по защите национальных интересов Украины. Если какие-то вопросы решались, то исключительно вопросы, которые защищали интересы РФ”, - сказал В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ.

“Если с украинской стороны ставился острый вопрос, требующий решения, его вбрасывали в эту “черную дыру”, которая называлась Смешанной комиссией, и там он прекращал действовать”, - добавил он.

В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ напомнил, что уже два года Украина и Россия решают вопрос инвентаризации Черноморского флота РФ, хотя этот вопрос можно было решить за две недели.

По словам вице-адмирала, в Крыму нестабильная ситуация. “Там есть определенные группировки антиукраинской направленности, которые в любой момент могут взорвать ситуацию”, - сказал он.

В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ отметил, что русскоязычное население Крыма постепенно превращается в граждан России. Исходя из этого, считает он, можно провести параллель между Южной Осетией, Абхазией и Крымом.

Он сообщил, что последние 5-6 лет офицеры и мичманы Черноморского флота РФ, которые увольняются с воинской службы в запас или уходят в отставку, остаются жить в Украине. По словам вице-адмирала, они имеют паспорта граждан Украины и одновременно являются гражданами России.

“Около 2 тысяч офицеров и мичманов получают пенсии в Севастополе от Украины. Это только то, что мы можем контролировать. Остальных мы проконтролировать не можем, поскольку в Севастополе в военно-морской библиотеке есть девушка Оля, к которой можно подойти и получить паспорт гражданина России”, - сказал он.

В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ считает, что война в Грузии является предупреждением со стороны России, что без нее сегодня невозможно решать никакие международные вопросы, в частности, относительно расширения НАТО.